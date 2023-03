L’auto finisce contro un muro, morto il figlio dell’ex sindaco di Petrosino Biagio Valenti È morto in un incidente a Marsala il 36enne Manlio Salvatore Valenti. La sua auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un muro. L’uomo era piuttosto conosciuto perché figlio dell’ex sindaco di Petrosino Biagio Valenti.

A cura di Chiara Ammendola

Manlio Salvatore Valenti

Non ce l'ha fatta Manlio Salvatore Valenti, il 36enne rimasto vittima di un incidente questa mattina a Marsala. L'uomo, figlio dell'ex sindaco di Petrosino, Biagio Valenti, è morto nello schianto della sua auto contro un muro. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale che sono intervenuti sul posto insieme con i mezzi di soccorso. Stando a quanto ricostruito finora sembra che il 36enne fosse alla guida della sua Lancia Y grigia quando, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, è finito fuori strada. Non sono chiari i motivi ma sembra che la vettura abbia sbandato finendo per andare a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo.

Sul posto, insieme alla squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala, è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro. Manlio era molto conosciuto a Marsala e Petrosino, anche perché era il figlio di Biagio Valenti, medico ed ex sindaco di Petrosino.

Sempre in Sicilia, questa volta nel Siracusano, a Lentini, c'è stato un altro incidente mortale: a perdere la vita un 27enne che si trovava a bordo di una moto che si è scontrato con un auto tra via Mercadante e via Macello. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi, hanno interrogato alcune persone e posto sotto sequestro i mezzi.