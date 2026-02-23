Lascia le figlie di 3 e 4 anni in auto e va al carnevale di Viareggio, si ubriaca e dimentica dove sono: denunciata

La donna è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale mentre barcollava senza ricordare dove fosse l’auto. Gli agenti son riusciti ad aiutarla scoprendo che nell’auto vi erano anche le bimbe in leggera ipotermia.

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia a Viareggio dopo essere stata trovata in strada ubriaca senza nemmeno ricordare dove avesse parcheggiato la sua auto al cui interno aveva lasciato da sole le sue figliolette di appena 3 e 4 anni. I fatti al termine dei festeggiamenti per il Carnevale di quest’anno che sabato sera hanno richiamato tra le strade della cittadina in provincia di Lucca oltre 100mila persone.

Tra di loro vi era anche la donna con le figlie che, come ricostruito successivamente dagli agenti, erano arrivate appositamente da Milano e avevano assistito a tutta la manifestazione con la sfilata e fino alla proclamazione dei carri vincitori. Madre e bimbe si erano poi dirette verso l’auto parcheggiata dove le piccole sono state sistemate e si sono addormentate per la stanchezza. Nel frattempo, come ricostruisce La Nazione, la donna però ha pensato di proseguire la serata da sola accodandosi ai tanti ancora in strada per la festa della Vecchia Viareggio.

La donna però ha esagerato con l’alcol e alcune ore dopo, intorno alle 23, è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale mentre barcollava in strada in evidente stato di ubriachezza. Interpellata dalla pattuglia, la donna non ha saputo dire dove fosse la sua vettura e solo dopo un lungo cercare si è riusciti a rintracciare l’auto. Gli agenti però hanno dovuto sbloccarle il cellulare e dalle foto sono risaliti al modello di auto che è stata trovata poco dopo.

Le sorprese però non erano finite, perché solo in quel momento i poliziotti hanno scoperto che nell’auto vi erano le bimbe che la donna di fatto aveva completamente dimenticato. La donna è stata cosi trattenuta e denunciata mentre le piccole, in leggera ipotermia, sono state portate in ospedale per accertamenti e infine affidate al padre, contattato poco dopo e accorso sul posto dalla Lombardia.