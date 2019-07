Dai permessi per le visite mediche e persino veterinarie ai bonus economici sulla produttività, passando per molti altri diritti. Sono solo alcuni degli elementi del nuovo contratto di lavoro 2019-2022 ipotizzato dai vertici di Lamborghini e dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Rsu, che hanno raggiunto un primo accordo in attesa che decidano in via definitiva i lavoratori in assemblea. Le novità sono molte, importanti e probabilmente destinate a segnare una traccia che in altre aziende verrà seguita. La bozza di contratto infatti prevede il diritto all'assemblea anche per gli addetti in appalto, la valorizzazione di tutte le diversità di genere o generazionali presenti in fabbrica; ma anche un aumento sulle ore di permesso per le visite mediche e anche per quelle dal veterinario, per passare a un impegno a favore della mobilità sostenibile e contro l'omofobia. Tutto ciò accanto ad una ricca serie di aumenti in busta paga. In Lamborghini i valori target del premio di risultato salgono dai 3.000 euro del 2018 ai 3.500 del 2019 fino a 3.800 uguali per tutti nel 2022. E dal 2020 un indicatore del premio sarà collegato alla sostenibilità ambientale.

Per quanto concerne i diritti individuali è previsto anche l'incremento del contributo aziendale per i periodi di astensione facoltativa per maternità (dal 30% al 40% a carico azienda che si somma al 30% riconosciuto dall'Inps) qualora entrambi i genitori si avvalgano dell'istituto, per favorire la "parità genitoriale". "In continuità con l'esperienza di Lamborghini – spiegano Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Rsu – si tratta di un accordo che prosegue nella strada dell'innovazione sociale e della sperimentazione di nuovi diritti. L'accordo consolida e dà garanzia di stabilità al sistema contrattuale, alle relazioni e alla redistribuzione economica dei prossimi anni". Secondo i sindacati "l'ipotesi di accordo raggiunta è frutto di un grande lavoro collettivo, frutto di avanzate relazioni sindacali, di un clima positivo di fiducia e rispetto reciproci, frutto delle competenza delle delegate e dei delegati sindacali e della forza che il sindacato, complessivamente inteso, ha in Automobili Lamborghini”.