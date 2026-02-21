Ladro morto dopo tentato furto ad Arezzo, l’autopsia: “Dissanguato in 100 secondi, infilzato sulla recinzione”

Il 46enne Cristea Arben è morto dissanguato mentre fuggiva dopo il tentato furto in una villetta di Arezzo. È caduto sulla recinzione per cinghiali e il decesso avvenuto in poco più di 100 secondi: recisi diversi vasi sanguigni. I risultati dell’autopsia.

Il 46enne Cristea Arben è morto dissanguato in pochi minuti, infilzato in un paletto, mentre scappava dopo un tentato furto. L'autopsia sul corpo del ladro ha chiarito la dinamica e le cause del decesso avvenuto nei pressi di una villa di Gorello di Policiano, alle porte di Arezzo, una settimana fa.

Secondo quanto emerso, il 35enne è stato trafitto nella parte bassa del corpo da un paletto della recinzione per cinghiali sul quale sarebbe caduto durante la fuga nel buio cercando la via dei campi.

La ferita ha reciso diversi vasi sanguigni, molto probabilmente anche l‘arteria femorale, provocando un‘emorragia fatale. Il decesso sarebbe avvenuto in pochissimi minuti, forse poco più di cento secondi, a causa del rapido dissanguamento.

Il tentato colpo, come già ricordato, risale alla sera tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, quando Arben, insieme ad altri due complici, si era introdotto nell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari.

L'allarme però è scattato e ha richiamato l'attenzione del vicino di casa, cognato del proprietario. Il 76enne con una pistola legalmente detenuta, ha esploso due colpi in aria a scopo intimidatorio. I tre malviventi si sono immediatamente dati alla fuga, abbandonando la refurtiva nel giardino.

Dopo aver attraversato una parte di terreno che circonda la casa e scavalcato un piccolo parapetto, i malviventi si sono diretti verso la boscaglia retrostante. È in quel momento che il 35enne sarebbe caduto sulla recinzione, riportando la lesione mortale. I complici hanno proseguito la fuga e sono attualmente ricercati dai carabinieri.

Arben, di origini albanesi, proveniva dal Lazio, dalla provincia di Roma. Gli investigatori, giunti sul luogo dell'incidente, gli hanno trovato in tasca la carta d'identità che ha permesso loro di identificarlo. Sembra fosse irregolare sul territorio italiano, noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio commessi con alias diversi.