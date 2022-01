L’addio straziante a Fatima, silenzio e lacrime al funerale: “Doveva fare ancora tante cose” Il cielo è azzurro sopra la chiesa di Maria Ausiliatrice, dove è arrivata la piccola bara bianca di Fatima Skika, precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano a Torino.

A cura di Gianluca Orrù

La nonna della piccola Fatima non si dà pace, piange e piange e trova consolazione soltanto nelle parole del parroco che in abito talare bianco, dopo l'eucarestia, chiede una preghiera per i familiari, perché possano superare questo momento difficile. Le mascherine Ffp2 nascondono le smorfie di dolore delle tante donne presenti, molto più degli uomini. Il funerale comincia in ritardo e sono molti i passanti che si fermano alla vista della piccola bara bianca, che si fermano a toccare il legno, ad accarezzare la foto, a lasciare una firma sul registro delle visite all'ingresso della piccola cappella all'ombra della grande basilica di Maria Ausiliatrice.

Assenti gli uomini, come il 32enne Azhar Mohssine, che è accusato dagli inquirenti di omicidio colposo a causa del "grave comportamento" e dalla "condotta irresponsabile" che avrebbe tenuto e che avrebbe portato alla caduta dal quarto piano che è stata fatale alla piccola Fatima, morta in ospedale dopo poche ore dal volo.

Assente anche il padre biologico della bambina, presenti le maestre in rappresentanza della classe della scuola d'infanzia che Fatima frequentava, che hanno portato un piccolo orsacchiotto bianco e dei palloncini che hanno fatto volare quando il feretro bianco è ritornato sull'auto delle pompe funebre per il suo ultimo viaggio verso il cimitero di Mappano.

La nonna della piccola rimane decine di minuti a guardare la bara della nipote, le amiche e i parenti le stringono la mano, cercano di consolarla ma lei non si volta mai, gli occhi sempre fissi sulla foto sorridente di Fatima e il capo che si scuote lentamente. "Avrebbe dovuto fare molte cose – ha mormorato – sarebbe dovuta andare in gita, adesso non potrà farlo più".