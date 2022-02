L’acquisto online di farmaci per ansia, insonnia e stress è raddoppiato con la pandemia di Covid Da un’analisi di Pharmap emerge che nel 2021 è raddoppiato l’acquisto online di farmaci per l’ansia, l’insonnia e lo stress. Sono gli effetti della pandemia di Covid, che impattano soprattutto sui giovani: un quarto degli acquisti viene fatto dagli under 30.

A cura di Tommaso Coluzzi

La pandemia di Covid è ormai approdata in una fase nuova, almeno a sentire ciò che dicono gli esperti e guardando le mosse del governo. I due anni di emergenza, però, rischiano di lasciare degli strascichi più profondi per molto tempo. Non è un caso la battaglia in Parlamento per il bonus psicologo, a cui verranno destinati 20 milioni di euro. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che soffrono di ansia, insonnia e stress. A dimostrarlo – numeri alla mano – è un'analisi effettuata da Pharmap, azienda leader in Italia nel delivery farmaceutico. Nel 2021 l'acquisto online di prodotti farmaceutici per i disturbi legati a insonnia, ansia e stress mentale è raddoppiato.

C'è un altro dato, però, che emerge dal report: ogni quattro prodotti venduti, uno è acquistato da un giovane sotto i trent'anni. I dati – di fatto – confermano come l'onda lunga della pandemia abbia prodotto notevoli ricadute sulla salute mentale, in particolar modo sui soggetti giovani e psicologicamente più fragili. E qui torniamo ai più giovani: il 15,6% del totale delle vendite si concentra nella fascia tra i 25 e i 30 anni che, sommato al 10,4% dei giovanissimi tra i 18 e i 24 anni, rappresenta il segmento di mercato più grande, superando la fascia degli over 55 ferma al 17,4%. A livello geografico, invece, le richieste maggiori si registrano nel Nord del Paese (65,7%). Tra le grandi città spicca Milano con il 45% degli acquisti, seguita da Roma con il 27,6% e Bologna con il 13,5%.

I prodotti considerati nel report sono principalmente nella categoria degli extra farmaci, come gli integratori per il sonno, per l'ansia o per l'umore. Mentre se si guarda ai farmaci prescrivibili, il più venduto sul sito nel 2021 è un noto ansiolitico.