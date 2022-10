L’accusa della Francia agli Usa: “Il loro gas costa 4 volte di più da quando è iniziata la guerra” Il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire: “Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il suo GNL a un prezzo quatto volte quello al quale vende agli industriali americani”.

"Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il suo GNL a un prezzo quatto volte quello al quale vende agli industriali americani".

A lanciare l'affondo è stato il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire nel corso di un dibattito all'Assemblea Nazionale a Parigi aggiungendo che "il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e in un indebolimento della UE".

Per questa ragione – ha spiegato l'esponente del governo francese – "dobbiamo trovare rapporti economici più equilibrati tra i nostri alleati americani e il continente europeo".

Le parole del ministro transalpino testimoniano dello stato d'animo che comincia a far capolino esplicitamente nei Paesi europei.

Nel corso della riunione dei capi di stato e di governo della UE a Praga la scorsa settimana, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva parlato della creazione di un'alleanza della UE con Giappone e Corea del Sud per evitare una corsa competitiva al rialzo con i produttori di gas alternativi alla Russia e avviare discussioni con Stati Uniti, Canada e Norvegia allo scopo di ridurre i prezzi dei nuovi contratti.

Aumentato l'export di gas dagli USA all'Europa

Secondo un report della società Refinitiv citato alcune settimane fa da Reuters nei primi sei mesi del 2022 gli Usa hanno inviato all’Europa il 68% del loro export di Gnl, per un totale di 39 miliardi di metri cubi di metano da rigassificare sottraendolo ad Asia e America Latina.

Ad inizio luglio Reuters riportava prezzi medi di 34 dollari per milioni di unità termiche britanniche (mmBtu) contro i 30 dell’Asia e i 6,12 dollari del gas Usa. I prezzi sono raddoppiati rispetto al 2021. In estate sono ulteriormente aumentati, fino al livello folle di quasi 60 dollari per mmBtu in Europa. Sempre secondo Refinitiv, a settembre – dopo un parziale calo estivo – i flussi verso l’Europa sono ripartiti su livelli molto elevati. A un prezzo di 57,8 dollari nell’Ue e di 8 dollari negli Usa.