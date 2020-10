Beh facile facile forse no, ma fattibile sicuramente sì. La vita di Emanuele Emax Martino è complessa, avventurosa, senza piani a lungo termine e variabile come il meteo in alta montagna. Un giorno qui e l'altro giorno chissà, senza legami nè motivi per tornare, a parte una famiglia che ti ama e che ti comprende nonostante ti veda davvero poco.

La vita di chi vuole vivere in vacanza però non è in panciolle a prendere il sole e sorbire cocktails colorati sulla spiaggia. Perlomeno non lo è quella di Emanuele, che non ha il capitale da investire in viaggi lunghissimi. Lui ha una strategia ben precisa e l'obiettivo di visitare il mondo, conoscere altri musicisti e nel frattempo produrre musica con il suo studio portatile che fa stare nello zaino.

Emanuele è un rapper, un produttore e un turista per sempre grazie ai "permessi temporanei di lavoro-vacanza". Si tratta di visti che concedono alcuni paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda e il Canada ai giovani italiani per permettere loro di risiedere legalmente per un periodo che va da 1 a 3 anni (dipende dal paese) e poter lavorare regolarmente. Grazie a questi permessi Emanuele è riuscito non soltanto a vivere in Australia per quasi 2 anni, ma anche a guadagnare i soldi sufficienti per poter fare il turista esploratore in paesi decisamente più poveri, come quelli asiatici o sudamericani.

L'ultima spedizione, dopo un passaggio a Torino a salutare i suoi, sono le Guadalupe, un gruppo di isole che affiorano nel mar dei Caraibi e che rappresentano il suo punto di partenza per esplorare il sud America. Perchè proprio le Guadalupe? Perchè è territorio francese, quindi non c'è bisogno di visti per andarci e perchè anche lì Emanuele ha intenzione di lavorare per raccogliere i fondi necessari ad esplorare il grande continente sudamericano.

Certo la vita di Emax Martino non è per tutti, soprattutto per quelli che provano facilmente nostalgia di casa o quelli che hanno la fidanzata o il fidanzato che amano il divano, ma lui a tutti quelli che glielo chiedono risponde sempre "Se te lo senti buttati, perchè se non lo fai potresti pentirtene".