La sua moto si scontra con un’auto, Giovanni muore a 25 anni: era in vacanza in Italia È morto nello scontro della sua moto con un’auto il 25enne Giovanni Catanzaro. L’incidente è avvenuto nel Catanese, a Giarre. La vittima lavorava come cuoco all’estero ed era in vacanza in Italia.

A cura di Chiara Ammendola

Giovanni Catanzaro

Aveva 25 anni Giovanni Catanzaro, il giovane rimasto vittima di un drammatico incidente la scorsa notte a Giarre, in provincia di Catania, quando la sua moto si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato fatale per lui e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in pochi giorni nella provincia catanese. Teatro dello schianto via Luminaria al confine con San Venerina: è qui che stava procedendo con la sua moto, una Honda Hornet, Giovanni Catanzaro, quando è sopraggiunta una vettura con la quale si è scontrato. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma sembra che il giovane centauro sia stato travolto in pieno dalla Citroen C3, con a bordo 4 giovani di Zafferana Etnea che viaggiava in direzione Giarre.

L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì intorno all'1.30 di notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne mentre i carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Santa Venerina hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. I quattro ragazzi a bordo della vettura invece non avrebbero riportato ferite gravi ma solo alcune escoriazioni.

Giovanni Catanzaro faceva di professione il cuoco e lavorava perlopiù all’estero, si trovava a Riposto in vacanza. Era infatti tornato in Italia per trascorrere alcuni giorni con la sua famiglia, poi la tragedia che ha scosso l'intera comunità del Catanese dove il 25enne era conosciuto e benvoluto.