La storia di Francesco, il cagnolino che ha aspettato per ore il suo padrone in ospedale: il post è virale Il post condiviso su Facebook è stato rilanciato anche dalla pagina dell’Azienda ospedaliera di Perugia: “Lui è Francesco. Ha aspettato il suo padroncino umano per ore ed ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte”, ha scritto una dipendente dell’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Il cane in attesa del suo padrone in ospedale

"Lui è Francesco. Ha aspettato il suo padroncino umano per ore ed ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte". Inizia così un post affidato a Facebook qualche giorno fa e ben presto diventato virale. Si racconta la storia di un cagnolino – appunto chiamato Francesco – che non ha mai abbandonato il suo padrone costretto in ospedale.

Il post è stato rilanciato da diverse pagine, compresa quella ufficiale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, teatro di questa storia. Una storia dopotutto semplice: il padrone costretto a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia e il suo amico a quattro zampe che non ci pensa neppure un secondo ad "abbandonarlo". E infatti Francesco, un meticcio di piccola taglia, come si legge nel post "ha aspettato per ore e ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte".

Nel suo post la dipendente del Santa Maria della Misericordia ha quindi aggiunto: "Abbiamo tanto da imparare dai cani. Amore, fedeltà, prendersi cura di chi si ama giorno dopo giorno, nella quotidianità, con piccoli gesti. Soprattutto: bisogna prendersi cura di chi si ama. L'amore va alimentato. Una rosa non cresce se non le si dà l'acqua. Un cane non diventa così fedele se non lo si addomestica, se non gli si dà amore, giorno dopo giorno. A volte ci dimentichiamo in fretta quali sono le cose importanti della vita e lasciamo le rose più belle in un angolo, accantonate, ad avvizzire".

Tantissime le condivisioni del post e anche i commenti su Facebook grazie ai quali si è scoperto che il cane Francesco è una presenza assidua nel centro storico di Perugia. Lo conoscono tutti, come tutti conoscono il suo padrone: "Aggiornateci sulle sue condizioni di salute", è la richiesta che corre sui social.