La Spezia, va al mare con la famiglia e si sente male: bimba dimessa dall’ospedale si aggrava e muore La piccola Dettely era stata visitata al pronto soccorso della Spezia e dimessa nella giornata di domenica. Poi ricoverata d’urgenza a Genova il giorno dopo. L’origine del malessere è da chiarire e non sarebbe da escludere che abbia contratto un batterio. Aperta un’inchiesta. “Misto al vomito c’era sangue, nostra figlia doveva essere trattenuta in ospedale, altro che dimessa” dice il papà, 22enne.

A cura di Biagio Chiariello

La procura di Genova sta indagando sulla morte della piccola Dettely, bimba di due anni e mezzo morta ieri all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere arrivata in gravi condizioni dall'ospedale della Spezia. La situazione al momento rimane poco chiara, ma intanto l'istituto pediatrico genovese ha messo a disposizione del pm di turno tutta la documentazione clinica della piccola.

La Procura apre un’inchiesta

La piccola aveva cominciato a stare male domenica 22 agosto, dopo avere trascorso una giornata al mare con la famiglia, residente al Quartiere Umbertino. La sera stessa i nonni, la mamma e il papà, membri della comunità dominicana l'avevano portata al pronto soccorso dell'ospedale spezzino dove era stata visitata, sottoposta a trattamento sanitario e dimessa. Lunedì Dettely si era sentita male di nuovo ed era stata riportata al Sant'Andrea dove i medici avevano deciso un trasferimento al Gaslini di Genova. Qui la bimba è stata sottoposta a dialisi e a un intervento chirurgico ma la situazione è peggiorata fino al decesso arrivato ieri. Gli investigatori vogliono capire se vi siano responsabilità dell'ospedale spezzino o se si sia trattato di una fatalità.

Forse un'infezione intestinale

L'origine del malessere è da chiarire e non sarebbe da escludere che abbia contratto un batterio. Sul corpo della piccolissima verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte ed eventuali possibili responsabilità. "Misto al vomito c’era sangue, nostra figlia doveva essere trattenuta in ospedale, altro che dimessa" dice il papà, 22enne. "Il sangue si è palesato successivamente" dicono qualificate fonti dell’Asl che riconducono a un "evento raro ma possibile" la tragedia, da mettere in connessione probabilmente con un’infezione intestinale.