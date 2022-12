La Spezia, papà va a svegliare il figlio dodicenne e lo trova morto nel suo letto Un ragazzino di 12 anni di Sarzana è stato trovato senza vita nel suo letto. La scoperta è stata fatta dal padre che ieri mattina era andato a svegliarlo. Il giovane soffriva già di altre patologie.

A cura di Davide Falcioni

foto d’archivio

Dramma a Sarzana, in provincia di La Spezia, dove ieri mattina un ragazzino di 12 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. La scoperta è stata fatta dal padre. L'uomo era andato a svegliarlo ma ben presto ha notato che il figlio non rispondeva a nessuno stimolo. Il giovane era deceduto nel sonno: soffriva già di alcune patologie ma non è ancora chiaro se possano averne causato la morte.

L'adolescente si chiamava Giulio e molto probabilmente era morto già da diverse ore. Sul posto si sono subito recati i sanitari e il medico legale, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, le cui cause sono al momento misteriose. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, infatti, il papà stesso aveva dato la buonanotte al figlio, che non aveva lamentato malesseri o sintomi particolari la sera prima.

La tragedia ha sconvolto non solo la famiglia del ragazzo ma tutta la comunità della Val di Magra, in particolar modo Sarzana e Castelnuovo. Il ragazzino era infatti molto conosciuto per la sua passione per la mitologia greca, che lo aveva portato a creare un podcast in cui raccontava i miti e le leggende dell’antichità.

I funerali laici di Giulio verranno celebrati domani mattina presso il centro sociale di Molicciara, a Castelnuovo Magra; il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio per la scomparsa del ragazzino. "Esprimo, a nome mio e della comunità ligure che rappresento, il più profondo cordoglio alla famiglia del giovane dodicenne morto nel sonno ieri a Sarzana. La morte di un figlio per un genitore è una cosa che va contro-natura. Sono senza parole".