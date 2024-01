La sorella di Delia Zarnescu, uccisa a Naro: “Non so spiegare il mio dolore, voglio solo giustizia” A Fanpage.it parla Cristina, sorella di Delia, una delle due donne uccise a Naro. “Voglio giustizia” dice in occasione della “marcia dei 200 passi” per le due vittime di femminicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Bunetto

A destra la sorella di una delle due vittime di Naro

Duecento passi: è questa la distanza fra le le abitazioni di Delia Zarnescu e Maria Rus, le due donne romene brutalmente uccise la scorsa settimana a Naro, nell'Agrigentino, ricordate venerdì sera dalla comunità con una sfilata silenziosa. A Naro alla "marcia dei 200 passi" c'era anche Cristina Sabo, la sorella di Delia. È arrivata in Sicilia dopo la morte della sorella e per organizzare i funerali che si terranno sabato 13 gennaio 2024 alle ore 17 .30 nella chiesa di Sant'Erasmo.

La sorella di Delia Zarnescu chiede giustizia

Cristina è ancora incredula e non riesce a trovare le giuste parole di fronte a tale disumanità. La sorella della vittima ha mostrato tutto il suo dolore, rabbia e si affida alla giustizia. "Non ci sono modi di spiegare il dolore per quello che è successo – ha detto la donna – mia sorella è una persona che aveva dei problemi ma era una signora educata – racconta – quando non era nello stato che le creava problemi era una signora molto educata e brava. Sapeva ringraziare e dare molto alla gente".

E del giovane arrestato con l'accusa di aver ucciso le due donne non vuole dir nulla: "Non voglio parlare di questo uomo e di quello che ha fatto ma chiedo solo che sia fatta giustizia".

Foto di Francesco Bunetto/Fanpage.it

Alla marcia dei 200 passi a Naro hanno partecipato cittadini, sindaci e rappresentati delle istituzioni per una sfilata silenziosa fra i vicoli del centro storico e per ribadire un messaggio contro la violenza sulle donne. In molti indossavano una maglia bianca con le foto delle due donne uccise.

Delia riposerà nel cimitero di Naro

I funerali delle due donne sono stati fissati: oggi, sabato 13 gennaio, sono in programma quelli di Delia. La cerimonia alle 17,30 nella chiesa di Sant'Erasmo: la salma della donna resterà a Naro e verrà tumulata nel cimitero cittadino. Lunedì invece verrà dato l’ultimo saluto a Maria Rus, che verrà poi portata e seppellita in Romania.