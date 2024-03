La seggiovia di Cervinia oscilla paurosamente in balia del vento: raffiche fino a 100 km/h A causa di una burrasca di vento fortissimo, oggi pomeriggio la seggiovia Cretaz di Cervinia ha iniziato a ondeggiare paurosamente. Fortunatamente in quel momento a bordo non vi era quasi più nessuno perché l’impianto era già stato chiuso al pubblico e gli ultimi passeggeri stavano già scendendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, sulla seggiovia Cretaz di Cervinia quando, a causa di una burrasca di vento fortissimo, l'impianto ha iniziato a oscillare terribilmente mandando fuori controllo le cabine. In pochi minuti, infatti, il vento è passato dai 20-30 chilometri orari, intorno alle ore 15, a raffiche fino a centro chilometri 15 minuti più tardi. Fortunatamente in quel momento a bordo non vi era quasi più nessuno perché l’impianto era già stato chiuso al pubblico per l'aggravarsi delle condizioni meteo e gli ultimi passeggeri stavano già raggiungendo la stazione a monte.

Proprio il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche aveva spinto la società che gestisce l'impianto a chiudere immediatamente la seggiovia Cretaz e questo ha evitato un disastro. Sono stati attimi comunque di paura e concitati quelli vissuti tra i pochi ancora a bordo ma anche tra i tecnici che hanno accelerato le procedure per fare scendere tutti i passeggeri. Proprio mentre scendevano gli ultimi passeggeri, infatti, il vento è aumentato ulteriormente di intensità, come hano confermato dalla società di gestione dell'impianto.

“Nella fase di scarico della linea, avvenuto in totale sicurezza e secondo le procedure, si è registrato un ulteriore aumento del vento" spiega in una nota la Cervino Spa, che cura l'impianto, assicurando che "Tutte le persone a bordo sono arrivate a destinazione senza conseguenze”. Le raffiche di vento improvvise, superiori ai 100 chilometri all'ora, che hanno bloccato la seggiovia Cretaz hanno interessato tutta la zona del comprensorio di Breuil-Cervinia, causando lo stop anche agli altri impianti di risalita.

Il vento da Sud infati ha rallentato anche il funzionamento della telecabina Breuil-Cervinia – Plan Maison e dell'adiacente funivia Breuil-Cervinia – Plan Maison. "Anche in questo caso, le linee sono state scaricate in totale sicurezza, grazie al pronto intervento e alla professionalità dei dipendenti della società" aggiungono dalla società che gestisce gli impianti. La zona nella mattinata di oggi era stata già protagonista di un copiosa nevicata che aveva costretto a chiudere la seggiovia, poi riaperta.