La rabbia della famiglia di Alice Neri: “Uccisa come una criminale perché ha detto no” La mamma e il fratello di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata in un’auto nel Modenese, a Pomeriggio 5: “Uccisa per un rifiuto, non può essersi suicidata”.

A cura di Ida Artiaco

Alice Neri (foto Facebook).

"Mia figlia era molto credente, non avrebbe mai pensato di togliersi la vita. È stata uccisa come una criminale perché ha detto no".

È tornata a parlare Patrizia Montorsi, la mamma di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata in un'auto venerdì scorso in una campagna nei pressi di Fossa di Concordia, nel Modenese.

Intervistata da Barbara D'Urso nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, la donna ha ribadito che secondo la famiglia "Alice è stata uccisa", escludendo categoricamente l'ipotesi del suicidio.

"Mi vengono duecento milioni di pensieri, non riesco a darmi una spiegazione. Alice purtroppo non me la ridarà indietro nessuno, spero solo di sapere presto chi è stato", ha detto ancora Patrizia.

Anche il figlio maggiore, Matteo, ha ribadito che la sorella "è stata uccisa. È assurdo che nel 2022 una donna prima di uscire di casa debba pensare se rischia o meno la vita".

In base ai primi accertamenti disponibili, il rogo che ha carbonizzato la vettura dove si trovava Alice potrebbe essere stato appiccato non più di tre ore prima, il tempo necessario allo spegnimento del fuoco. Accanto al veicolo, inoltre, sarebbe stato rinvenuto un bidone: potrebbe trattarsi della tanica contenente liquido infiammabile, ma anche sul contenitore sono in corso i dovuti rilievi.

Al momento, restano due gli indagati per omicidio, come atto dovuto: il marito di Alice e padre di sua figlia, Nicolas, che si dice innocente e chiede che "si arrivi a capire chi è il colpevole", e un amico 32enne della vittima, che sarebbe stato l'ultimo a vederla prima che di lei si perdessero le tracce giovedì scorso.

Proprio Nicolas è intervenuto telefonicamente durante Pomeriggio 5: "Alice era una persona molto solare, amava la vita e la sua famiglia. Mia moglie non era una poco di buono, non mi tradiva", ha detto. Poi, ha raccontato che la nascita della loro bambina aveva messo a rischio alcuni equilibri di coppia "ma nulla da scatenare grandi litigi o addirittura una separazione".