La piccola Denise Pipitone scomparsa 21 anni fa nel nulla, genitori: “Una mancanza che ci opprime”

Erano circa le 11:45 del primo settembre del 2004 quando la piccola Denise Pipitone, una bambina di nemmeno 4 anni, scomparve nel nulla mentre giocava vicino alla sua abitazione in Via Domenico la Bruna a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Da allora di lei si è persa ogni traccia. Nonostante indagini, ricerche e segnalazioni, dopo 21 anni non c’è ancora una pista certa sulla sorte della bimba. Un dolore terribile per i genitori che, nonostante i tanti anni, non è mai scomparso.

“È una mancanza che ci opprime” hanno sottolineato i genitori, mamma Piera Maggio e Papà Pietro Pulizzi, in un post social nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Denise. Sono loro che non si sono mai arresi in tutti questi anni portando avanti una battaglia non solo legale ma anche comunicativa per fare in modo che il voto e il nome della bimba non venga mai dimenticato.

“Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo” è il messaggio pubblicato oggi e rivolto direttamente a Denise che il mese prossimo avrebbe festeggiato con loro 25 anni. “Ogni giorno pensiamo a te, desiderando di poterti riabbracciare e colmare questa mancanza che ci opprime” concludono i genitori di Denise Pipitone che tengono attivi sito web e canali social per raccogliere segnalazioni di avvistamento.

Per i genitori infatti è stata rapita anche se le prime indagini si sono concluse con assoluzioni complete per sorellastra della piccola e sua madre. “Non ci sarà mai pace senza giustizia! Vogliamo la verità, quella reale, Vogliamo Giustizia! I Bambini Non spariscono nel nulla! I colpevoli del rapimento di Denise non devono rimanere impuniti, liberi di fare ciò che vogliono” sostengono i genitori.

Anche le secondi indagini sulla scomparsa di Denise, riaperte nel maggio del 2021, sono state archiviate dopo pochi mesi, a dicembre, perché “non sono emersi elementi sufficienti a sostenere un'accusa in giudizio". A inizio anno la Procura di Marsala ha respinto anche la richiesta di riapertura del caso presentata dal padre legale della bambina, Tony Pipitone.