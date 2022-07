La moto del fidanzato finisce contro un’auto, 14enne cade e muore travolta da un altro veicolo Elisa Caressa, ragazzina di 14 anni di Trani, è morta in un tragico incidente stradale sulla Statale 16 Adriatica verso Bisceglie. La minore viaggiava a bordo della moto del fidanzato 18enne. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di 14 anni è morta nella serata di ieri, domenica 17 luglio, in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 Adriatica tra Trani e Bisceglie. Elisa Caressa, così si chiamava la minore, viaggiava in sella a una moto insieme al fidanzato 18enne.

Dopo aver tamponato una monovolume, entrambi sono caduti dal veicolo. La 14enne, sbalzata violentemente sull'altra corsia, è stata investita da un'altra automobile che procedeva nel senso di marcia opposto.

La ragazzina è stata trascinata per diversi metri prima che la vettura si fermasse per prestare soccorso. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118 per lei non c'è stato nulla da fare: l'adolescente aveva riportato ferite troppo gravi.

Secondo quanto reso noto, i due avevano trascorso la serata insieme alle giostre. Intorno alle 22 avevano deciso di fare ritorno a casa a bordo della motocicletta. Stando a quanto accertato, i due stavano procedendo entro i limiti di velocità imposti dalle regole stradali.

Il 18enne alla guida della moto è stato ricoverato in gravi condizioni presso il nosocomio di Andria. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici lo stanno tenendo sotto stretta osservazione . La Polizia locale di Trani ha ricostruito in queste ore la dinamica dell'incidente avvenuto poco prima della mezzanotte.

Sul corpo della ragazzina di Trani non sarà eseguita l'autopsia e l'incidente stradale non sarà oggetto di inchiesta da parte delle autorità. L'accaduto, infatti, è stato definito nel giro di poche ore e la salma è stata restituita ai genitori della piccola per i funerali.

La notizia ha fatto il giro dei social network in breve tempo destando sgomento e dolore nell'intera comunità di Trani. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'adolescente diffusi online.