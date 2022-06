La mamma si addormenta e il bimbo di 2 anni esce di casa: salvato nei pressi dell’autostrada Un bimbo di due anni è stato soccorso dai carabinieri di Rimini dopo essere uscito di nascosto di casa. La madre, che si era addormentata, non si è accorta dell’allontanamento e non aveva segnalato la scomparsa. Il piccolo è stato ritrovato nei pressi dell’autostrada.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di due anni è stato soccorso dai carabinieri di Rimini mentre camminava disorientato per le strade della città. Il piccolo è stato individuato dagli agenti a un centinaio di metri dall'autostrada. Secondo quanto ricostruito, il minore era uscito di casa di nascosto approfittando della porta aperta. La madre del bimbo, che si era appisolata, non si è accorta della fuga del figlioletto e non ha quindi segnalato la scomparsa. Sono stati i carabinieri a riportarlo presso la sua abitazione.

Trovare casa del bimbo non è stato semplice. Il centralino delle forze dell'ordine, infatti, non aveva ricevuto segnalazioni riguardanti la scomparsa di un minore di 2 anni. Il piccolo non è ovviamente riuscito a indicare la strada di casa e così gli agenti hanno cercato di risalire ai genitori chiedendo informazioni ai residenti della periferia di Rimini, lì dove il bimbo è stato trovato intorno alle 13 di ieri. Dopo quaranta minuti di ricerche e di domande agli abitanti del quartiere, gli agenti delle forze dell'ordine hanno individuato un'abitazione con la porta ancora aperta.

Dentro casa vi era la madre del piccolo scomparso ancora addormentata. La donna non è stata denunciata per abbandono di minore. I militari però hanno comunque segnalato l'accaduto alla Procura dei minori di Bologna. La mamma del bimbo ha spiegato di essersi addormentata senza assicurare la porta d'ingresso e di non aver sentito il figlio uscire dall'abitazione. Una volta fuori da casa, ha girovagato a vuoto per il quartiere, arrivando poi nei pressi dell'autostrada.

Gli agenti delle forze dell'ordine lo hanno fermato mentre stava cercando di superare la rete che divide il quartiere cittadino dalla corsia della A14. I militari lo hanno rifocillato e idratato prima di iniziare le ricerche per riportarlo a casa.