La mail di Musk e le carte di credito bloccate: "I dipendenti di Aviano preoccupati per il futuro della base" Dopo la mail in cui sono chiamati a spiegare le loro attività settimanali, ai dipendenti delle basi Usa in Italia sono state bloccate le carte di credito governative per volere del Doge, il dipartimento guidato da Elon Musk. A Fanpage.it Roberto Del Savio, coordinatore sindacale della base di Aviano per Fisascat-Cisl e delegato del coordinamento nazionale, ha raccontato l'umore dei lavoratori: "Frastornati e preoccupati".

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la mail inviata ai dipendenti; a destra, Elon Musk.

Ha fatto molto discutere la mail ricevuta dai dipendenti federali americani a cui dovevano rispondere entro 48 ore spiegando in cinque punti cosa avevano fatto al lavoro durante la settimana. Nei giorni scorsi lo stesso messaggio è arrivato anche ai dipendenti civili americani e italiani di diverse basi militari Usa in Italia.

E a partire dalle scorse ore agli impiegati sono state sospese le carte di credito governative e i conti azzerati. Un provvedimento, arrivato anche ad Aviano e Vicenza, assunto dal Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa guidato da Elon Musk.

“L’ordine avvia una trasformazione all’interno della spesa federale per contratti, sovvenzioni e prestiti, per garantire la trasparenza della spesa pubblica”, si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca

Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it Roberto Del Savio, coordinatore sindacale della base Usaf di Aviano per Fisascat-Cisl e delegato del coordinamento nazionale, ha riportato l'umore e le sensazioni dei dipendenti.

"In questo momento sono un po' frastornati e preoccupati per quello che sta accadendo adesso e per il futuro della base, visti gli eventi che sono avvenuti di recente uno dopo l'altro", commenta, anche se ritiene che le cose si possano assestare.

Gli eventi a cui fa riferimento Del Savio sono tre. Primo fra tutti una recente riorganizzazione nella base di Aviano gestita per mesi dai sindacati e che ha provocato 44 esuberi. Poi è arrivata la mail, su cui le organizzazioni sindacali stanno aspettando una risposta dalla JCPC, la Commissione che sta al vertice di tutte le basi Usa.

Adesso è arrivato anche il blocco degli acquisti. "Di fatto, il problema non è scrivere una mail in cui si dice cosa è stato fatto da una persona in una settimana perché noi lavoriamo e poi riferiamo. – aggiunge Del Savio – Il problema sta nel modo in cui è stato gestito tutto, le modalità ci hanno lasciati molto perplessi. Vogliamo avere spiegazioni".