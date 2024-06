video suggerito

La madre rientra e lo trova esanime, Filippo morto in casa a 18 anni: "Dolore immenso" Ancora sconosciute le cause di una morte così improvvisa e inattesa che ha colpito un ragazzo appena maggiorenne e sconvolto la famiglia e la comunità della cittadina trevigiana dove risiedeva. Il corpo del giovane è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A cura di Antonio Palma

“La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi” così il sindaco di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, ha espresso lo sgomento di una intera comunità per la prematura morte di un ragazzo di soli 18 anni, Filippo Simionato, trovato senza vita in casa sua dalla madre ieri, mercoledì 12 giugno. La tragedia scoperta nel pomeriggio quando la madre del giovane è rincasata trovandosi davanti alla terribile scena.

Filippo era riverso a terra sul pavimento della sua camera da letto. La donna ha immediatamente allertato i soccorsi medici con una chiamata di emergenza nella speranza di poter salvare il diciottenne ma per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del suem 118, accorsi in poco tempo, hanno provato rianimarlo ma purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso sul posto tra lo strazio della madre.

Ancora sconosciute le cause di una morte così improvvisa e inattesa che ha colpito un ragazzo appena maggiorenne e sconvolto la famiglia e la comunità della cittadina trevigiana. Tra le prime ipotesi l'uso non corretto di farmaci, che il giovane assumeva regolarmente, ma non si esclude un malore improvviso.

Per questo sul posto sono intervenuti anche intervenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso e il corpo del ragazzo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso a disposizione dell’autorità giudiziaria. Probabilmente nelle prossime ore il pm disporrà esami post mortem come autopsia ed esame tossicologico per chiarire ogni aspetto.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza, la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi” ha dichiarato il sindaco, aggiungendo: “L’intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell’affrontare questo difficile momento”.