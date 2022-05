La funivia del Mottarone sarà demolita. Il sindaco a Fanpage.it: “Un Archistar per la nuova linea” La funivia Stresa-Mottarone è ancora sotto sequestro dal disastro del 23 maggio 2021, quando la fune traente si spezza e una cabina della funivia si stacca e precipita, causando la morte di 14 passeggeri.

Marcella Severino, Sindaco di Stresa

A un anno dalla tragedia, mentre Stresa si stringe sul Mottarone dove si è celebrata una messa in suffragio delle vittime del terribile schianto che ha distrutto 5 famiglie, compresi due bambini di 2 e 5 anni, tutta la città si interroga sul destino della Funivia, ancora sotto sequestro a causa del processo ai responsabili, 14 gli imputati, che comincerà il 14 luglio 2022.

Attualmente è ancora in corso l'incidente probatorio tra i tecnici, ma già stanno avanzando gli incontri con il Ministro del Turismo Garavaglia (la Funivia è considerata una attrazione turistica) e il superconsulente appena nominato dal Governo, il professor Angelo Miglietta.

"Gli incontri finora sono andati molto bene – racconta il Sindaco di Stresa Marcella Severino a Fanpage.it – e da parte nostra abbiamo espresso il desiderio di avere una struttura totalmente rinnovata, nella tecnologia e anche nell'architettura. Come per il Monte Bianco, abbiamo chiesto che una delle nuove stazioni venga disegnata da un Archistar".

Fabrizio Bertoletti – Hotel Eden Mottarone

Opinione di molti in città è che la Funivia, con il disastro, abbia subito un danno di immagine irreparabile, tale da non consentirne la ripartenza neanche in caso di una profonda revisione e ristrutturazione. A Stresa fino agli anni '50 era un piccolo treno che portava su i lavoratori e i turisti; adesso raggiungere la vetta del Mottarone, una strada privata a pedaggio, è possibile solo grazie al mezzo privato. Il risultato è che in vetta ci vanno in pochi, la funivia portava su 100mila passeggeri all'anno e adesso in alcuni locali che vivevano esclusivamente di quel turismo sono in grave crisi.

Massimo Baccolini – Albergo Della Neve Mottarone

"Il lavoro è calato moltissimo, si è minimizzato, – spiega Fabrizio Bertoletti, dell'Hotel Eden, che al momento dell'intervista era completamente deserto – stiamo cercando di capire cosa fare"; "Il lavoro è calato del 60/70% – spiega Massimo Baccolini, Hotel della Neve – e se non ripristinano il collegamento con la Funivia sarà sempre più dura. Ho 10 dipendenti".