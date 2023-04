La fermano alla guida ubriaca, lei manda in ospedale 3 agenti a calci e morsi: arrestata 56enne Una donna di 56 anni ha aggredito 3 vigili che l’avevano sorpresa al volante in stato di ebbrezza. La donna, fermata a Firenze dopo aver picchiato i tre agenti, aveva anche la patente di guida scaduta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sorpresa al volante in stato d'ebbrezza, ha aggredito le forze dell'ordine per evitare i controlli. Il tutto è accaduto a Firenze, dove una 56enne ha fatto a botte con alcuni vigili che le avevano chiesto i documenti alla guida. La donna era infatti stata trovata nella zona di Ponte alla Vittoria a bordo di un veicolo fermo ma col motore acceso e piazzato in mezzo alla carreggiata.

Quando gli agenti le hanno chiesto i documenti, si è prima mostrata titubante, poi ha consegnato la patente di guida. I vigili hanno subito scoperto che il documento era scaduto e la 56enne ha iniziato ad insultarli, alzando in breve tempo il tono della voce.

A quel punto, la 56enne è purtroppo passata ai fatti aggredendo gli agenti. La donna ha colpito due vigili con la portiera dell'auto e altri due con un calcio in faccia e un morso alla mano. Una vera e propria scena da film di Jackie Chan conclusasi però con l'arresto della donna al volante.

Gli agenti feriti si sono recati in ospedale per tutti i controlli e le medicazioni del caso mentre la 56enne è stata portata presso il comando di Porta a Prato per ulteriori accertamenti. Qui la donna ha inizialmente rifiutato di sottoporsi al test con l'etilometro chiesto dalle forze dell'ordine. Davanti all'insistenza degli agenti, ha iniziato a prendere a testate con forza il vetro della cella di sicurezza. Una volta fermata dai vigili, ha rifiutato le cure dell'auto medica

Dopo l'accaduto, la donna è stata denunciata per violenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Il Comune ha espresso la sua vicinanza agli agenti feriti, nel frattempo dimessi dall'ospedale con circa 7 giorni di prognosi, e ringraziato la polizia municipale per il lavoro svolto per garantire il rispetto delle regole e la vivibilità della città".