Ecco la classifica per i segni zodiacali più fortunati nella settimana da lunedì 5 a domenica 11 aprile. Le abitudini sono qualcosa di confortevole e direi che ne avremo bisogno per tenere testa a tutte le energie dirompenti del cielo di questa settimana.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 5 – 11 aprile 2021

La novità di questa settimana sarà l'ingresso di Mercurio, pianeta del pensiero ma anche del movimento, del dialogo e dell'interazione intellettuale, nel segno dell'Ariete dove si trovano già anche Venere e il Sole. Praticamente uno strapotere del primo dei dodici segni dello zodiaco! In ogni caso, se Mercurio in Pesci è stato romantico e geniale, adesso nel segno zodiacale dell'Ariete sarà impulsivo: dal pensiero all'azione in meno di un giro della lancetta dell'orologio… Ma quella dei secondi!

12. Cancro

Avresti davvero voglia di chiuderti ben bene come il conte Dracula nel tuo sarcofago e non uscire per una quindicina di giorni. Colpa di Venere e Mercurio quadrati (i pianeti che stanno in Ariete non ti piacciono mai) che ti rendono simpatico come il conte quando gli amici lo portano alla sagra della bagna cauda. Meglio starti lontani altrimenti sei così nervoso che rischiamo davvero che ci mozzichi.

11. Capricorno

Anche con te (come con il Cancro) è bene stare attenti non solo a quello che diciamo ma addirittura a quello che pensiamo perché se solamente ci scappa un'espressione che non sia di tuo gradimento ( e sarai molto critico) sei pronto ad iniziare polemiconi che al Grande Fratello a confronto sembra di stare ad un ritrovo di cabarettisti.

10. Vergine

Non è che la situazione si riprenda del tutto come il traffico nel canale di Suez, ma almeno la tua testolina sembra iniziare a rimettersi in moto piano piano. Anzi, un po' come succede col motorino che hai lasciato in box tutto l'inverno, anche lei avrà bisogno di partire a pedali… Ma sento che ce la puoi fare!

9. Toro

Il tuo umore oscilla come gli indici delle borse sotto elezioni : un attimo sei malinconico come un poeta maledetto nelle soffitte di Parigi e un attimo dopo sei pronto a combattere con coraggio per ciò che ti appartiene, fosse anche un buono sconto del supermercato sotto casa. Questi alti e bassi di passioni ti snervano.

8. Bilancia

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare ma soprattutto anche le Bilancia diventano duri (è questa la vera novità!). Il bello sta proprio qua: ti vedremo incazzata come non mai, determinata più della Merkel e feroce come la Meloni quando si parla di ristori. In tutti i casi, la tua solita diplomazia pare si sia momentaneamente dileguata.

7. Sagittario

Finché ti si dice di sì e si assecondano le tue voglie in ogni campo della vita direi che con te si possa andare d'accordissimo in questi giorni, Sagittario. In compenso, non appena alziamo il ditino per dire la nostra scatta l’espressione da capo militare russo incazzato e non serve nemmeno che dici niente. Tutto chiaro.

6. Pesci

Ti senti un po' solo e rischi di ravvivare le giornate con qualche discussione e qualche litigata di proposito. Hai bisogno di adrenalina e tirare fuori la questione della no tav ti sembra un buon argomento di discussione esilarante. Ovviamente punti al fuoco e fiamme in ogni momento. Starai mica esagerando??

5. Scorpione

Marte si fa sentire come il postino di sabato mattina alle 8 e tu hai bisogno di soddisfare gli ormoni che ballano il twist sulla tua agenda della settimana. Sarà impossibile fare programmi a meno che non coinvolgano un partner di qualsiasi natura! Se la vita è una questione di priorità la tua sarà solo quella di darci dentro: comunque sei deciso!

4. Acquario

Quanto ti piace provare cose sempre diverse, Acquarione?? Anzi diciamo proprio che la tua testolina sarà assetata come dopo la prima biciclettata di primavera e tu per nutrirla passi ore e ore ad assorbire informazioni attorno a te come il mocio sul pavimento bagnato. Non esci di casa senza il quotidiano sottobraccio e gli auricolari per ascoltare tutti i gr italiani, stranieri e localissimi.

3. Ariete

Sei il re indiscusso del flirt in ogni sua forma: dall'occhiolino alle galanterie, dalla pioggia di complimenti al lancio di argomenti di discussione come micce a capodanno. Insomma ogni strada (e ogni scusa) è buona per attaccare bottone ma soprattutto per fare nuove conoscenze: il tuo cuoricino vuole essere sguinzagliato.

2. Leone

Anni e anni da festaiolo dello Zodiaco per eccellenza ti hanno insegnato che si balla fino a che c'è la musica e poi si troverà un modo per tornare a casa e soprattuto per svegliarsi l'indomani. O no?? Ecco: metterai tutto in pratica adesso che i pianeti sono a favore e ti godrai ogni minuto prima che torni Saturno contro a fare come il condomino del piano di sopra che minaccia di spegnerti l'impianto.

1. Gemelli

Siete noiosi così assolutamente perfetti. Vitali, spensierati, persino molto belli da vedere. Non vi arrabbiate perché sapete che fa solamente venire le rughe mentre voi avete voglia di continuare a sentirvi degli adolescenti alla fine della scuola: con un sacco di progetti, ideali inscalfibili e soprattutto energie da vendere.