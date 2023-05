Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 maggio 2023: Cancro e Pesci alla grande Oroscopo, nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dall’8 al 14 maggio 2023, vedremo stravincere i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), dato che anche la Venere si sposterà nel segno del Cancro raggiungendo Marte.

Nella classifica dei segni più fortunati per l'oroscopo della settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2023, vedremo una bella rimonta dei segni d'acqua. Il pianeta dell’amore infatti, Venere appunto, è entrato nel segno del Cancro, e i segni d'acqua vedranno amplificata la voglia di coccole e serate a due.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con Venere in Cancro i sentimenti si fanno dolci e accudenti, come la cuccia per il Labrador. Anzi, proprio come il lettone del padrone del Labrador. È anche l’ultima settimana di Giove in Ariete!

12. Capricorno

Questa settimana vorresti stare lì piantato come un geranio, e possibilmente all’ombra, perché persino il sole ti dà fastidio. Venere e Marte sono proprio opposti, e tu non trovi nemmeno un buon motivo per non mandare tutti "affa" subito di prima mattina.

11. Bilancia

Anche per te Venere e Marte sono a sfavore contemporaneamente, quindi praticamente quando entri in una stanza hai l'impressione che appassiscono i fiori! Non ti piaci per niente, e il tuo senso di frustrazione dovranno espiarlo tutti quelli che ti circondano durante la giornata.

10. Ariete

Sei così pericoloso in questi giorni Arietone, che tocca transennarti come un monumento pericolante. Qui di rischia che cadano improperi e maledizioni proprio. Non ti si strappa un sorrisino manco se ti si fa il solletico, e il partner farebbe bene ad iscriversi ad un corso intensivo di cucina pur di starti lontano.

9. Acquario

Venere a favore se ne è andata, e tu sei caduto nelle paranoie di Mercurio retrogrado. La tua rinomata capacità di farti scivolare tutto addosso come le gocce di pioggia sui finestrini è svanita. Adesso pensi e ripensi anche prima di mandare un buongiorno su whatsapp, spaurito così non ti si vedeva da un pezzo.

8. Leone

Venere e Marte ti stanno alle costole, proprio dietro, zodiacalmente parlando. Così tu ti senti come guardato a vista nei primi giorni di lavoro in un posto nuovo. Hai una certa ansia da prestazione, insomma! Non è certo il momento di fare il fico come tu di solito ami.

7. Gemelli

Venere ti ha abbandonato, una gran maleducata. Ma tu non ti dai per vinto e ti dedichi a tutti i vizi e i piaceri che riesci a recuperare, come chi fa scarpetta anche nella pentola del ragù! Se le coccole non sono il tuo primo pensiero, il sesso in compenso sì!

6. Sagittario

Adesso sì che si tira un sospiro di sollievo. Senza esagerare con l'ottimismo, ma direi che puoi ricominciare a sentire il tuo cuore che batte anche senza l’uso dello stetoscopio o il dubbio di essere stato congelato. Concentrati nel trovare ottimi modi per farti perdonare dal partner. Parti con dei regali che son sempre apprezzati.

5. Scorpione

La tua aria da bello e dannato sfiora il sex appeal di Blade Runner! Strapparti un discorso o anche solo parole sparse sarà difficile, quanto farsi fare lo sconto da Zio Paperone, ma in compenso nessuno baderà al tuo intelletto perché saranno tutti impegnati a godersi il tuo sex appeal. E poi più zitto stai, meno figuracce rischi di fare.

4. Vergine

Finalmente ti senti una strafica pazzesca, e anche quando inizi ad intavolare discussioni filosofico-psicologiche infinite sai che avrai un grande seguito, manco fossi Cameron Diaz quando faceva la professoressa! Insomma, sembra che tutti si siano accorti di che gran cervello hai… E forse non è solo il cervello.

3. Toro

Continui ad essere saggio e la cosa ti piace parecchio. Anzi, come tutti i grandi pensatori non hai solo risposte ma soprattutto domande, e questo non scalfisce la tua sicurezza in te stesso. Sai di non sapere e lo sbandieri ai quattro venti, come la delfina di Socrate! Tutto questo intelletto ti rende anche sexy.

2. Pesci

Ami con tutto il tuo cuore (e non solo) ogni forma vivente, e ti sentiremo chiedere scusa ai fili d’erba che calpesti camminando sul marciapiede. Praticamente un hare krishna! Il bello è che sorriderai anche la mattina quando suona la sveglia.

1. Cancro

Ti senti come uno che torna in patria dopo aver vinto un oro alle Olimpiadi: ti si adora proprio, e te lo meriti tutto! Il bello è che ti senti così bene che anche le debolezze, i dubbi e le paure le dichiari con semplicità, schietti e precisi come le dosi per una ricetta.