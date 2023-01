Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 gennaio 2023: Scorpione e Cancro in rimonta Oroscopo, ecco la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana dal 23 al 29 gennaio 2023. Assistiamo alla rimonta, almeno sentimentale, dei segni d’acqua: merito di Venere che entra in Pesci.

La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 gennaio 2023 vedrà una rimonta emotiva e sentimentale dei segni d'acqua, dopo che Venere entra in Pesci. Ecco l'oroscopo per tutti i segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Sempre questa settimana, grazie a Mercurio che ufficialmente non è più retrogrado, anche i segni cardinali (Ariete, Cancro e Bilancia) potranno riprendere le loro attività intellettuali senza intralci.

12. Sagittario

Ti senti simpatico come una multa per divieto di sosta quando giuri di essere sceso soltanto un attimo e lasciando evidenti le quattro frecce… Insomma, sembra proprio che nessuno voglia darti fiducia, e quasi quasi nemmeno tu ne dedichi un po’ a te stesso.

11. Vergine

Sei così tanto intrattabile, che quasi anche le paranoie se la danno a gambe! Tu fai soltanto pensieri concreti, e tutti i tuoi sentimenti vengono messi in un algoritmo di Excel di pro e i contro. La fantasia, l’immaginazione e l’emotività vengono rapidamente smaltite, ovviamente con la raccolta differenziata.

10. Gemelli

Questa storia dell’aggressività sexy potrebbe effettivamente sfuggirti di mano, e smettere di essere piacevolmente sensuale come credi. Questo perché ti rimane Marte, ma Venere ti volta le spalle. Quindi le buone maniere vanno a farsi friggere. Hai bisogno di qualcuno che ti faccia subito capire quando stai esagerando…

9. Bilancia

Stai pensando in effetti di mandare una lettera di reclamo ufficiale all’agenzia degli astrologi, perché tu di stare in questa nona posizione non te lo meriti proprio… Ma non c’era più spazio davanti! Diciamo solo che con Giove a sfavore, e Venere che non ti aiuta più, potresti ogni tanto avere voglia di rintanarti come un paguro nella sua conchiglia.

8. Pesci

Venere è approdata nel tuo segno zodiacale, ma tu non sei mai contento. Un po’ come quelli che vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto, e anche di prosecco sgasato. Devi allenarti ad essere felice anche delle piccole cose, un po’ come cercano di insegnare i nuovi guru della felicità su TikTok.

7. Leone

Per fortuna ricominci a sentirti attraente, e ti vediamo addirittura spuntare un sorrisino mentre ti guardi nello specchio di sfuggita. Questo significa che sta tornando la sicurezza in te stesso, e in un attimo ricominci a sfoggiare addirittura ordini e battute sarcastiche.

6. Capricorno

Finalmente tutti i tuoi pensieri, che sono tantissimi, saranno espressi con un’autorevolezza da ricercatore di Harvard, e tutti ci crederemo senza battere ciglio. Non ti dovrai nemmeno impegnare più di tanto per convincere anche il tuo partner che effettivamente è fortunatissimo (a stare con te). Tu sai tutto e soprattutto risolvi tutto.

5. Ariete

Senti che è arrivato il momento di mettere a frutto tutto quel ben di Giove di forze, sicurezza e pure colpi di c**o che ti permettono gli astri da un pezzo. È ora di fare beneficenza: con bonifici, ma anche con ore di ascolto delle persone che hanno bisogno di te. Donare al mondo un po’ della tua fiducia ottimista direi che è davvero il minimo che tu possa fare.

4. Scorpione

Ti addolcisci, finalmente, come la tisana al carciofo quando gli si aggiunge il miele. Tutta un’altra cosa. Era ora, perché tenere il broncio ti fa venire le rughe, e pure il mal di stomaco, e tu con Saturno ancora contro (fino ai primi di marzo) devi prenderti cura di te stesso. Quindi, adesso bando al caratteraccio ed elargisci baci e abbracci come fossi una ONLUS.

3. Acquario

Venere ti ha abbandonato, ma tu non hai davvero nulla di cui lamentarti! Certo, era davvero bello godersi la vita nonostante i doveri, le scadenze e le rotture di scatole di chi si affida a te un po’ troppo. Adesso torni ad essere quello su cui tutti contano, dando per scontato che tu abbia voglia di renderti utile.

2. Cancro

Venere è a tuo favore e quindi, anche se non avrai tutta questa voglia di dire quello che pensi, ci basterà guardare nei tuoi occhioni come nella sfera di cristallo, per vedere tutte le emozioni che vi nuotano dentro. Hai soltanto voglia che ti si capisca senza dover aprire bocca.

1. Toro

All'improvviso ti viene così tanta voglia di goderti la vita, che quasi quasi prendi ferie anche solo per stare su di una panchina nel parco a leggere il giornale e a guardare i passerotti nella fontana. Non è romanticismo, è proprio che in questi giorni ami tutto e tutti, anche chi ti chiama solo per avere il numero del tuo parrucchiere.