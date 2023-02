Oroscopo, la classifica dei segni fortunati della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023: Cancro e Scorpione dolcissimi Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 13 al 19 febbraio 2023, la settimana dell’amore perché c’è San Valentino, trionfano i segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) e d’acqua (Pesci, Cancro e Scorpione). Questo grazie rispettivamente a Marte e a Venere. Ciascuno amerà a modo suo!

La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana dal 13 al 19 febbraio 2023, settimana dell'amore, saranno i segni d'acqua che, ancora, godranno di Venere a favore. Per le energie però, anche quelle erotiche, dobbiamo sempre rivolgerci ai segni d'aria, che da fine agosto hanno Marte a favore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Dopo un tempo che è sembrato infinito, questa settimana Mercurio entra nel segno dell'Acquario, e il pensiero si fa più libero, indipendente, pronto a lottare. È anche congiunto a Plutone per qualche giorno: l'espressione sarà potentissima.

12. Sagittario

Continua ad essere un periodo simpatico come una gastroscopia senza tranquillanti, ma diciamo che almeno Mercurio torna a tuo favore, e tu sei consapevole che sia decisamente meglio per tutti fingerti morto e non rispondere nemmeno al citofono.

11. Vergine

Hai voglia di coccole come di andare a fare jogging quando piove e tira vento. Piuttosto che passare una serata tête-à-tête con la tua dolce metà, fingi una contagiosissima allergia davvero pericolosa. Sei spietata e senza nemmeno il minimo senso di colpa.

10. Leone

Saturno ancora contro, e Mercurio in opposizione, sembrano proprio sconsigliarti ogni decisione impegnativa, come chi scuote la testa e anche l’indice contemporaneamente. Non hai proprio la lucidità necessaria per investire tempo e denaro in progetti nuovi. Al massimo in un weekend alla spa.

9. Toro

Le buone intenzioni ci sarebbero anche, peccato per il cervello che viaggia in differita. Anzi arranca proprio, rimane indietro come il boy scout a cui è toccato portare lo zaino con la cambusa e anche i picchetti delle tende. La leggerezza questa sconosciuta!

8. Pesci

L’amore c’è. Anzi, c’è cosi tanto che lo dirigi verso chiunque, come un idrante quando devi spegnere un incendio. Abbondi insomma. Inutile dire che spesso sbagli mira, e che ti ritrovi commosso anche solo per un messaggino di whatsapp che non finisce col cuore.

7. Gemelli

Sveglio sei sveglio, non c’è che dire. Anzi hai la battuta pronta, lo sguardo vigile e la capacità di cogliere le opportunità al volo, come una pallina da ping pong. Ovviamente ci farai pesare tutto ciò, ed è questo che potrebbe innervosirci, ma tu te ne freghi.

6. Scorpione

Ti senti un po come Marilyn in "Gli uomini preferiscono le bionde". Non sarai ricordato questa settimana per il tuo lato intellettuale, insomma. In compenso hai un fascino dolce e sensuale di chi sa ottenere quello che vuole a suon di battiti di ciglia e adulazioni non richieste. Si fa come si può.

5. Ariete

La tua risata è così fragorosa e coinvolgente che risulta irresistibile anche a chi fosse incazzatissimo proprio con te. È che il tuo buonumore e ottimismo sono contagiosi, e tu ti senti sincero e buono come un bambino quando esprime il desiderio che finiscano le guerre.

4. Capricorno

Hai perso Mercurio, e con lui un po' di quella brillantezza mentale che ti ha reso affascinante nelle ultime settimane, come un filosofo in biblioteca. Tu però non te ne curi e continui a professare l’amore incondizionato verso cose, persone, animali e persino piante da appartamento.

3. Bilancia

Ti riesce tutto al primo colpo, e sei anche pronta a sbeffeggiare chi non è scaltro quanto te. Forse stai esagerando! Finalmente adesso che si riapre quel canale tra il cervello e la bocca ti senti come risvegliato dopo il pisolino in treno. Hai un sacco di cose arretrate da dire.

2. Cancro

Adesso non ci sono proprio freni alla tua voglia di goderti la vita. Sembra che tutto fili liscio nella direzione che avevi immaginato e che l’universo risponda sollecito come una cameriera che prende l’ordinazione al bar. Non devi far altro che chiedere e attendere al tavolo.

1. Acquario

Sei il collega perfetto e il migliore amico da avere a fianco quando ci si perde in una città nuova. Quando ci sei tu siamo tutti sereni, perché sembri avere la situazione sotto controllo come il geometra al cantiere. Inutile dire che tutta questa sicurezza ti rende anche particolarmente sexy!