La cella telefonica e gli orari: cosa non torna nel racconto di Louis e Valeria sull’incidente di Saponi Louis Dassilva e Valeria Bartolucci hanno sempre detto di trovarsi a Pesaro il giorno dell’incidente di Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione Quarto Grado, i cellulari della coppia invece sarebbero stati tracciati nei pressi della cella telefonica della zona dove Saponi fu travolto da un tir. Tutto quello che non torna nella ricostruzione della coppia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne trovata senza vita in via del Ciclamino a Rimini, è al momento in carcere Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio.La Procura è convinta che l'uomo abbia assassinato la suocera della sua amante, Manuela Bianchi,per difendere la loro storia d'amore ed evitare che Paganelli rivelasse la loro relazione extraconiugale alla moglie, Valeria Bartolucci.

Per il momento, gli inquirenti hanno escluso un collegamento tra l'omicidio di Paganelli e l'incidente subìto da Giuliano Saponi, figlio della 78enne, il 7 maggio del 2023. Durante la trasmissione Quarto Grado, andata in onda nella puntata di ieri venerdì 4 ottobre, si è tornato a parlare dell'incidente automobilistico che ha visto coinvolto il marito di Manuela Bianchi.

Secondo quanto rivelato dal programma Mediaset, i cellulari di Louis Dassilva e della moglie, Valeria Bartolucci sarebbero stati tracciati nella stessa cella telefonica della zona dove Saponi è stato investito intorno alle 5.30 del mattino del 7 maggio 2023. La strada di campagna dove Saponi è stato travolto dista pochi chilometri dallo stabile di via del Ciclamino, lì dove presumibilmente si trovavano Bartolucci e Dassilva la mattina dell'incidente.

Eppure, Bartolucci avrebbe detto agli investigatori di essersi recata a Pesaro con il marito nella serata del 6 maggio per un funerale e di essere tornata a casa dopo le 9 del mattino del giorno dopo. Le telecamere della zona, però, non avrebbero ripreso l'auto della coppia sulla strada di casa.

Eppure, Loris Bianchi, fratello di Manuela, ha raccontato proprio nello studio di Quarto Grado di aver incontrato Dassilva tornare da una corsa il mattino del 7 maggio di un anno fa intorno alle 8.30, quando lui era appena arrivato sul posto per avere notizie di Saponi.

La stessa Bartolucci avrebbe detto di non essersi accorta che qualcosa non andava quel mattino di ritorno da Pesaro e di non aver notato le auto dei carabinieri, che invece erano sul posto per effettuare gli accertamenti sul sinistro.

Incongruenze che per il momento non sono state prese in esame dagli inquirenti che per ora hanno escluso collegamenti tra l'incidente di Saponi e la morte di Paganelli. L'eventuale presenza o assenza di Bartolucci e del marito in via del Ciclamino, invece, è dirimente per accertare il ruolo di Dassilva in tutta la vicenda relativa alla morte della 78enne.