La 41enne sarda incinta investita dal trattore del marito ha perso il bambino La donna di 41 anni che due giorni fa è stata investita dal trattore guidato da suo marito a Santa Maria Coghinas, in Sardegna, ha perso il bimbo che aveva in grembo da 5 mesi.

A cura di Davide Falcioni

Foto di repertorio

La donna di 41 anni che due giorni fa è stata investita dal trattore guidato da suo marito a Santa Maria Coghinas, in Sardegna, ha perso il bimbo che aveva in grembo da 5 mesi dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al termine del quale è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sassari. La dinamica del drammatico incidente non è stata ancora ricostruita dai carabinieri della compagnia di Valledoria che sono intervenuti sul posto, un terreno in via Antonio Segni.

Si sa comunque che la 41enne era seduta sul trattore e attendeva che il coniuge finisse di riparare un guasto. Ma proprio durante questi lavori il mezzo si sarebbe inaspettatamente messo in movimento facendo cadere la donna a terra. Il trattore le è passato sopra causandole traumi alla gamba e all’addome prima di schiantarsi contro un muro di recinzione. Anche il marito è stato investito ma fortunatamente ha riportato lesioni molto meno gravi

La donna è comunque riuscita a sopravvivere e ai soccorritori ha subito riferito di essere incinta e che il trattore l'aveva investita proprio all'addome. Dopo pochi minuti, è stata trasportata con l'eliambulanza all’ospedale civile di Sassari con un codice rosso. Fino all’ultimo i medici hanno sperato di poter salvare la vita al bambino ma i traumi riportati dalla mamma erano troppo gravi, sia quelli conseguenti alla caduta sia quelli dovuti allo schiacciamento causato dal peso del trattore. La donna è stata operata perché il bimbo non è sopravvissuto e dovrà subire anche un intervento chirurgico per la riduzione della frattura del bacino.