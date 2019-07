Spiacevole sorpresa per una coppia con cagnolino al seguito che nei giorni scorsi si era fermata in un bar di Jesolo, nel Veneziano, per un aperitivo. Dopo aver ordinato per loro, avevano chiesto al personale anche dell'acqua per il loro amico a quatto zampe, anche lui alle prese con l'ondata di calore e afa, ed erano stati accontentati con gentilezza. Al momento di pagare, però, è arrivata l'amara sorpresa: tra le voci elencate sullo scontrino era specificata proprio l'acqua per il cane per un costo di trenta centesimi. L'episodio, come riportato e documento per primo da Tgcom, è accaduto sul litorale di Jesolo, in un chiosco gelateria sulla spiaggia a due passi dagli ombrelloni.

Dopo la pubblicazione della foto dello scontrino sui social, inutile dire che on line si è scatenata una bagarre tra chi critica il comportamento del locale e chi invece lo difende. In realtà la maggior parte dei commenti sono stati pesantemente critici e non sono mancati insulti nei confronti dei commercianti e del prezzo della loro merce. Dall'altro lato però non sono mancati nemmeno i commenti di chi ha preso le difese del commerciante. Tra questi ultimi in particolare è arrivato quello di una donna che pare fosse presente al fatto e così ha ricostruito l'accaduto, giustificando i proprietari del locale: "Vergognatevi tutti, una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta che paga le tasse e lavora duramente: io ero lì e i 30 centesimi erano per la coppetta di cartone senza mettere in conto il personale che deve servire il cane dell'acqua". Insomma l'addebito non sarebbe stato per l'acqua ma per il servizio, una giustificazione che ha convinto molti di quelli che prima erano critici e che si son scagliati contro i proprietari del cane che non si erano portati nemmeno una ciotola per il loro amico.