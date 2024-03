Investito da un furgone mentre va a prendere il bus per andare a scuola, muore a 17 anni a Perugia Incidente a Perugia: un ragazzo di 17 anni è morto travolto da un furgone mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che lo avrebbe accompagnato a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma a Perugia dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone mentre stava andando a prendere l'autobus che l'avrebbe accompagnato a scuola nella zona di via San Galigano. È successo ieri mattina intorno alle 07.30: il giovane stava attraversando la strada per arrivare alla fermata del pullman quando è stato travolto dal mezzo destinato alla distribuzione farmaci e altri prodotti alle farmacie.

Sceso dal marciapiede, lo studente sarebbe stato travolto dal furgone che procedeva in direzione della rotatoria dei Rimbocchi. Il conducente, un 47enne originario dell'Ecuador ma da anni residente nella cittadina umbra, è stato sottoposto agli accertamenti per l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, si è subito fermato e ha chiamato il 118.

È quindi intervenuto il personale del 118, che ha trasferito il 17enne in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove dopo un giorno di ricovero in terapia intensiva, e dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ne è stato dichiarato il decesso, come comunicato dall'Azienda ospedaliera. Il giovane frequentava l’istituto Volta di Piscille.

In aggiornamento.