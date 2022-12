Investita con la madre mentre attraversa, morta 12enne a Prato: le due rimaste incastrate sotto l’auto Una 12enne è morta dopo essere stata investita da un’auto nel Pratese. Con lei anche la madre che è rimasta gravemente ferita: le due erano incastrate sotto la vettura quando sono giunti i soccorritori.

Sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada madre e figlia a Caiano, nel Pratese. La donna è rimasta gravemente ferita mentre la ragazzina, di appena 12 anni, è morta sul colpo. Nel violento impatto le due sono rimaste incastrate sotto la vettura.

Il drammatico incidente è avvenuto questo pomeriggio nel piccolo comune in provincia di Prato di Poggio a Caiano. Stando a quanto ricostruito finora sembra che madre e figlia, entrambe di origini cinesi, stessero attraversano la strada quando una vettura le ha travolte trascinandole per alcuni metri. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 allertati da alcuni testimoni che hanno assistito al violento impatto.

Per estrarre le due dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, dopo averle liberate, le hanno affidate al personale sanitario. Le condizioni della 12enne sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso poco dopo. La madre è stata invece soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Stando alle prime informazioni sembra che alla guida della vettura ci fosse un'anziana signora con i suoi nipotini. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire l'accaduto.

