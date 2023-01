Investì e uccise il pronipote 18enne di Prodi, condannato a sette mesi l’ex assessore Roberto Grandi “Insieme al dolore persistente, continuo a domandarmi qual è la mia responsabilità” ha dichiarato Grandi dopo la sentenza. L’incidente fatale il 27 febbraio 2020 quando Grandi travolse e uccise il 18enne Matteo Prodi, nipote dell’ex eurodeputato Vittorio, fratello di Romano.

A cura di Antonio Palma

Sette mesi di carcere ma con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziario, è questa la sentenza di condanna nei confronti di Roberto Grandi, sociologo ed ex assessore di Bologna per l’accusa di omicidio stradale del 18enne Marco Prodi.

La sentenza è stata emessa ieri dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bologna, Pecorella, dopo il processo con rito abbreviato che ha dato a Grandi la possibilità di accedere a tutti i benefici di legge e agli sconti di pena previsti.

Una pena sostanzialmente simile alle richieste del pubblico ministero che aveva chiesto per l’imputato una condanna a 8 mesi di reclusione.

“Insieme al dolore persistente, continuo a domandarmi qual è la mia responsabilità” ha dichiarato Grandi dopo la sentenza, aggiungendo: “Speravo che il processo rispondesse a un mio problema di coscienza: ‘che cosa avrei dovuto o potuto fare per evitare quel tragico fatto?'. Rispetto la sentenza del giudice ma non c'è stata nel processo una ricostruzione che in maniera definitiva abbia chiarito le ragioni dell'impatto della bicicletta sull'auto e della tragica conseguenza”.

L’incidente fatale il 27 febbraio 2020 quando Grandi travolse e uccise sui Colli, all'incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini, il 18enne Matteo Prodi, nipote dell'ex eurodeputato Vittorio, fratello di Romano.

La famiglia del ragazzo non si è costituita parte civile nel processo dopo un accordo transattivo tra le parti che ha previsto un risarcimento dell'assicurazione per circa un milione e mezzo di euro ai familiari della giovane vittima.

Già presidente dei musei bolognesi, Grandi si era candidato alle ultime elezioni comunali come capolista in una lista civica, rinunciando poi per le polemiche sollevate a seguito del tragico incidente.