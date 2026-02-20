Investe pedone dopo lite e ripassa sul corpo più volte, orrore a Verona: il video che incastra il 54enne

La terribile sequenza oggi, venerdì 20 febbraio, a San Bonifacio, in provincia di Verona. Un 55enne è stato investito più volte da un 54enne con cui aveva avuto una discussione poco prima e che poco dopo ha cercato di colpire anche un altro uomo ed è ora accusato di omicidio e tentato omicidio.

Un’auto che accelera e punta una persona che cammina a bordo marciapiede fino a investirla in pieno prima di fare retromarcia per ripassare sul corpo che è stato infine martoriato da un terzo passaggio della vettura dopo una manovra spericolata sull’aiuola. È la sequenza di inaudita violenza avvenuta nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 20 febbraio, a San Bonifacio, in provincia di Verona. La terribile scena in Via Fogazzaro registrata dai video delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di incastrare l’uomo al volante, un 54enne ora accusato di omicidio.

I fatti intorno alle 7:00 quando la vittima, un 55enne cittadino straniero connazionale dell’arrestato, si stava allontanando a piedi nei pressi di un centro commerciale della cittadina veneta dopo una animata discussione con l’uomo al volante. Il terribile investimento mortale davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine con una chiamata al 112. Alla centrale operativa una donna ha riferito che vi era un uomo ferito e riverso sul marciapiede dopo essere stato investito da un’autovettura guidata da un uomo con il quale poco prima la vittima era intenta a discutere animatamente.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, però, per il 55enne non c’era più nulla da fare e il successivo intervento del personale de 118 ha potuto solo accertarne il decesso. Mentre i carabinieri si mobilitavano per intercettare l’auto fuggita, un altro militare dell’arma in servizio alla caserma di San Bonifacio ha notato che proprio davanti all’ingresso un’Audi aveva volontariamente urtato una Fiat Punto bianca in sosta e il conducente della prima vettura aveva poi innescato una furibonda colluttazione con l’altro automobilista ferendolo.

Il 66enne rimasto a terra è stato quindi soccorso e trasportato in ospedale con ferite alla gamba e allo sterno ma fortunatamente non gravi. Grazie al coordinamento e al rapido scambio di informazioni tra gli investigatori, poco dopo si è scoperto che l’Audi che lo aveva tamponato volontariamente era la stessa che aveva investito a morte il 55enne poco prima. Per l’uomo al volante è scattato così l’arresto per omicidio e tentato omicidio.