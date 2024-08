video suggerito

“Invasione di ragni violino a Novara”, allarme Asl fa paura ma è fake news: tutto falso La Asl di Novara è dovuta intervenire oggi dopo la diffusione di un finto allarme per ragno violino scritto proprio su carta intestata dell’azienda sanitaria: “Non esiste alcuna allerta, segnalato l’accaduto alla polizia postale”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

"La notizia della presenza del ragno violino nelle zone di Veveri e Vignale di Novara è falsa e non esiste alcuna allerta" così la Asl di Novara è dovuta intervenire oggi dopo la diffusione di un finto allarme scritto proprio su carta apparentemente intestata all'azienda sanitaria. La vera e propria fake news infatti aveva suscitato allarme e preoccupazione tra i cittadini, soprattutto dopo i recenti casi di cronaca, e l'immagine si era diffusa a macchia d'olio tra profili e gruppi social.

Un falso realizzato ad arte visto che, oltre alla carta intestata dell'Asl di Novara, aveva anche numero di protocollo e firma del direttore generale dottor Angelo Penna. Il finto messaggio di allarme metteva in guardia la popolazione di Novara dai ragni violino, in particolare quella dei due quartieri alla periferia nord della città piemontese. "Il morso di questo animale può risultare in alcuni casi anche letale" recitava l'avviso che non si limitava a false informazioni su una presunta presenza di massicce colonie di ragni violino, ma indicava poi anche alcune prescrizioni "per la prevenzione".

Tra le altre cose il finto comunicato chiedeva di "verificare giornalmente nelle abitazioni che le finestre e le porte siano ermeticamente chiuse" oppure consigliava "Se l'abitazione è ubicata vicino ad aree verdi o fiumi, di prestare la massima attenzione e percorrere tali zone con calzature ad altezza superiore alla caviglia".

Il messaggio in poco tempo si diffuso anche su gruppi social da decine di migliaia di iscritti fino a quando qualcuno lo ha segnalato alla stessa Asl che è intervenute tramite social, smentendo categoricamente l'allarme. "Una associazione cinofila mi ha segnalato la presenza sui social di questo comunicato allarmistico. Mi sono subito attivata e l'Asl, fatte le dovute verifiche ha pubblicato sui propri profili social la smentita sottolineando come la notizia è falsa, non esiste alcuna allerta e l'Asl non ha divulgato avvisi né diffuso informazioni in merito" ha spiegato all'Agi l'assessore all'ambiente del Comune di Novara Elisabetta Franzoni.

La trovata allarmistica però potrebbe avere conseguenze per gli autori. L'asl di Novara infatti ha fatto poi sapere di aver segnalato l'accaduto alla polizia postale per i provvedimenti di competenza.