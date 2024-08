video suggerito

Interpelli scuola 2024-25, al via da oggi la pubblicazione degli avvisi per le supplenze: come candidarsi A partire da oggi, lunedì 19 agosto, partono gli interpelli per le supplenze del nuovo anno scolastico 2024-2025. Per accedere agli avvisi sui siti ufficiali delle scuole, sarà necessario esaurire tutti i posti previsti nelle graduatorie GaE e GPS. Ecco come funziona il sistema di assegnazione supplenze e come candidarsi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Inizieranno da oggi, lunedì 19 agosto, gli interpelli per le supplenze del nuovo anno scolastico. Le nomine e le convocazioni dovranno seguire l'ordine stabilito dalle graduatorie secondo l'Ordinanza Ministeriale 8872024 e dalla circolare annuale delle supplenze.

L'interpello rappresenta un nuovo strumento per la copertura di alcune cattedre oggetto di supplenza per l'anno scolastico 2024-2025, anche se non sostituiranno del tutto la Messa A Disposizione (MAD). Sarà infatti possibile utilizzare la MAD in caso di impossibilità a coprire le cattedre vacanti tramite interpello, ma questo strumento diventerà sempre meno frequente e la maggioranza delle supplenze sarà "coperta" tramite gli avvisi pubblicati sui siti ufficiali delle scuole (dopo l'esaurimento delle graduatorie GaE e GPS).

Il processo di assegnazione delle supplenze prevede incarichi annuali che possono durarre fino al 31 agosto o 30 giugno. Per assegnare le cattedre si procede prima seguendo le Graduatorie ad Esaurimento (GaE): una volta terminati i posti disponibili, si procede utilizzando le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

In caso di esaurimento di entrambe le liste, gli uffici scolastici provinciali trasferiscono i posti rimasti alle singole scuole che provvederanno ad ulteriori assegnazioni tramite le graduatorie d'istituto. Se anche quest'ultima dovesse terminare le sue disponibilità, il dirigente scolastico dovrà pubblicare sul sito della scuola avvisi specifici per il reclutamento dei docenti, i cosiddetti interpelli.

Questi avvisi riguarderanno insegnanti con abilitazione, o, nel caso di posti di sostegno, con la relativa specializzazione. Sarà possibile procedere con le assegnazioni tramite interpelli per la scuola d’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Copia di questi avvisi per le supplenze del nuovo anno scolastico dovrà essere inviata anche all'Ufficio Scolastico Territoriale, che provvederà a pubblicarli sul proprio sito web in una sezione dedicata.

Cosa sono gli interpelli scuola 2024-25 e come funzionano

Cosa sono gli interpelli per l'anno scolastico 2024-25? Si tratta di avvisi che le singole scuole possono pubblicare sui loro siti ufficiali per l'assegnazione di posti di supplenza. Prima di avvalersi di questo strumento è obbligatorio esaurire tutte le altre opzioni previste dalle graduatorie.

Per poter ricorrere agli interpelli, dunque, la procedura è riassumibile in questo modo:

Graduatorie ad Esaurimento (GaE)

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Graduatorie d'Istituto

Graduatorie d'Istituto delle scuole viciniori

Interpello

MAD

Questo meccanismo risulta fondamentale per il sistema scolastico, ma il suo utilizzo dipende dall'esaurimento delle graduatorie ordinarie e dall'effettiva necessità di coprire altri posti vacanti. Per ogni classe di concorso o tipologia di posto, il relativo avviso di interpello contiene alcuni elementi essenziali ai quali il candidato dovrà fare attenzione, ossia la data di inizio e la durata della supplenza con orario complessivo settimanale e sede di servizio, i requisiti richiesti quali abilitazione / specializzazione sul sostegno e titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS. Negli interpelli si parlerà anche di modalità e termini di presentazione delle istanze (dettagli su come e quando presentare la candidatura) modello di candidatura, i termini di riscontro alla convocazione e presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione e le eventuali sanzioni previste in caso di richiamo.

Per l'assegnazione delle supplenze sarà dunque necessario prima seguire le Graduatorie ad Esaurimento e una volta finiti i posti disponibili, si potrà passare a quelle Provinciali per le Supplenze. Qualora i posti dovessero risultare esauriti anche in questa, si procede con le graduatorie d'Istituto e quelle d'Istituto delle scuole viciniori, ossia quelle situate nel territorio più vicino al candidato. Solo alla fine di questa graduatoria le scuole potranno procedere con gli interpelli o MAD, ossia la Messa A Disposizione.

Dove trovare gli interpelli scuola per le supplenze 2024-25

Gli interpelli sono disponibili sui siti ufficiali delle scuole. Per massimizzare le opportunità di ottenere una supplenza è importante registrarsi il prima possibile agli interpelli: l'ordine delle candidature, a parità di requisiti e titolo, verrà inviato nell'ordine di registrazione.

Mandare la propria candidatura per una supplenza sarà possibile a partire da oggi, lunedì 19 agosto. Per assicurarsi l'iscrizione, è possibile registrarsi qui . In seguito, il profilo dell'aspirante supplente verrà trasmesso a tutti gli interpelli resi disponibili sui siti delle scuole.

Chi può partecipare e come fare domanda

Possono candidarsi agli interpelli i docenti abilitati o specializzati per i posti di sostegno agli alunni disabili. In mancanza di tali requisiti, possono essere considerati i candidati con titolo di studio idoneo in base alla classe di concorso. Non potranno invece partecipare alla procedura coloro che sono individuati come destinatari di un contratto determinato o coloro che sono destinatari di assegnazioni nell'ambito delle GPS sostegno prima fascia, quindi i titolari di supplenze finalizzate al ruolo.

Per iscriversi è fondamentale preparare tutta la documentazione necessaria, compresa quella riguardante titoli di abilitazione e/o specializzazione, compilare il modello di candidatura utilizzando il metodo preposto dall'istituzione scolastica per la domanda, rispettare i termini di presentazione indicati sul sito della scuola in questione e, se selezionati, prendere servizio entro 24 ore.