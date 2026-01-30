Attualità
Insegue la moglie con un coltello e cerca di strangolarla: arrestato per tentato omicidio nel Catanese

A Biancavilla (Catania) un 56enne ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un coltello e strangolandola. La donna si è salvata chiudendosi in una stanza dell’appartamento e chiamando aiuto.
A cura di Maria Neve Iervolino
Immagine

Insegue la moglie armato di coltello e poi tenta di strangolarla. A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti della vittima che hanno contattato i Carabinieri segnalando la situazione di pericolo. È successo a Biancavilla, in provincia di Catania. Come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, l'episodio si è verificato in via dell'Uva, in un quartiere popolare della città, e all'interno di un contesto di estrema fragilità sociale.

L'aggressione per futili motivi

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò intervenuti sul luogo della segnalazione, un 56enne del posto, pregiudicato, avrebbe tentato prima di strangolare la moglie, e poi di colpirla con un coltello da cucina. L’azione violenta dell’uomo sarebbe scaturita da un diverbio tra i due coniugi per futili motivi. La donna è riuscita a sottrarsi al suo aggressore chiudendosi in una stanza dell'appartamento da dove poi avrebbe chiesto aiuto ai parenti.

L'arresto del marito

I militari l'hanno trovata in forte stato di agitazione e con segni di lesione sul corpo, mentre in casa, c’era ancora anche il marito.  Dopo aver ascoltato la vittima e fatto intervenire dei medici del 118, che l’hanno trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biancavilla, i Carabinieri hanno arrestato il marito violento con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso il carcere di Catania “Piazza Lanza”.

Attualità
Attualità
