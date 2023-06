Insegue e aggredisce una 12enne in strada, lei mette in fuga il molestatore a morsi Una ragazzina di 12 anni ha messo in fuga un molestatore 50enne che l’ha aggredita in strada a Genova. La minore è riuscita ad allontanare l’aggressore a morsi e graffi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina di 12 anni ha messo in fuga un molestatore nella serata del 5 giugno a Genova. La minore stava tornando a casa e mentre attraversava via Reti è stata avvicinata da un uomo di 50 anni. Il molestatore avrebbe prima iniziato a pedinarla e poi l'ha avvinghiata e stretta a sé.

La studentessa ha reagito con violenza, divincolandosi per fuggire. Nel tentativo di mettersi in salvo, la 12enne ha morso con forza il molestatore, graffiandolo poi con le unghie fino a metterlo in fuga.

Soccorsa da una passante

La 12enne, scossa da quanto accaduto, è riuscita a chiedere aiuto a una passante che ha allertato le forze dell'ordine. Gli agenti, intervenuti sul posto, stanno cercando il 50enne che è riuscito a far perdere le sue tracce dopo la tentata aggressione. Sulla vicenda indagano gli investigatori del commissariato di Cornigliano che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere dei sistemi di videosoerveglianza della zona.

L'aggressione ai danni di un'altra 16enne

La settimana scorsa si era verificato un caso simile ai giardini Ginocchio di Sestri ponente, dove una 16enne è stata molestata da uno sconosciuto. L'adolescente era riuscita a mettere in fuga l'aggressore dopo averlo colpito con una ginocchiata.