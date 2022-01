Ingegnere italiano ucciso ad Amsterdam: “Paolo Moroni è stato ammazzato”. Forse delitto sessuale La polizia non ha dubbi sulla natura della morte avvenuta giovedì scorso. Si cercano testimoni e si scava nella vita privata di Moroni.

A cura di Giorgio Scura

AMSTERDAM – "E' stato sicuramente un omicidio". L'avvocato della famiglia Moroni, Bruno Forestieri, commenta così la morte di Paolo Moroni, l'ingegnere informatico 42enne trovato cadavere giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam. "Al momento la polizia olandese è molto chiusa – continua -. Questo ci fa supporre che siano vicini ad individuare il responsabile".

L'autopsia sul cadavere di Paolo Moroni, l'ingegnere informatico trovato morto giovedì scorso nella sua casa di Amsterdam, dovrebbe svolgersi tra domani e mercoledì. "Al momento la salma è in obitorio e stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di inviare un nostro medico legale diparte – spiega l'avvocato all'Ansa -. Martedì i familiari raggiungeranno l'Olanda, mentre io domani avrò una prima call con un collega olandese che ho contattato in questi giorni per seguire l'inchiesta".

L'abitazione nella quale è stato ucciso Moroni era di sua proprietà e l'aveva acquistata da poco. "Al momento è chiusa e sotto sequestro", aggiunge l'avvocato Forestieri. Sul movente dell'omicidio vige il più rigoroso riserbo, anche se al momento le ipotesi più avvalorate sono quelle di una rapina finita male o di un incontro poi rivelatosi pericoloso. "Paolo era un lavoratore stimato, con un notevole bagaglio di conoscenze nel suo ambito – conclude l'avvocato -. Nel suo passato non c'è nulla che potesse far pensare alla terribile tragedia".

La polizia di Amsterdam sembra avere le idee chiare. La pista è quella del delitto a sfondo sessuale e l'assassino avrebbe lasciato alcune tracce. Forse anche nei contatti via chat con la vittima, che frequentava diversi social di incontri. Gli agenti sono arrivati nell'appartamento, nel centro della città, di fronte alla banchina Voc, giovedì intorno alle 18.30, ma i rilievi sono andati avanti fino all'alba del giorno successivo. Gli agenti sono andati via alle 6 e soltanto venerdì, la famiglia, che non riusciva a contattare Paolo da domenica, è stata informata dalla Farnesina del decesso. Nessun dettaglio su come l'uomo sia morto.

La polizia aveva fornito un indirizzo e un numero al quale fornire elementi e mandare immagini anche in forma anonima. Il complesso residenziale dove viveva Moroni, si trova vicino ad alcune aziende dotate di telecamere di video sorveglianza.