Infarto nella notte dopo dimissioni dall'ospedale, morto il sindaco di Corsano Biagio Raona: aperta inchiesta Colpito da un infarto, il primo cittadino era medico odontoiatra. Dopo aver sentito dolori al petto, è andato all'ospedale, ma i medici lo hanno rimandato a casa. I funerali sono stati rimandati per effettuare l'autopsia del corpo.

A cura di Giovanni Turi

Morto Biagio Raona, sindaco di Corsano (credits: Anci Puglia)

Una morte improvvisa, quella che ha colpito il sindaco di Corsano (provincia di Lecce), Biagio Raona. Intorno a mezzanotte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre è deceduto per un malore. E la procura di Lecce ha aperto un'inchiesta dopo l'esposto presentato dai familiari che chiedono l'autopsia del corpo. Dopo aver accusato dei dolori al petto, infatti, il primo cittadino è andato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Panico di Tricase.

Dopo una serie di controlli, il personale sanitario di turno avrebbe deciso di rimandarlo a casa. Accanto a sua moglie, mentre erano a letto, l'uomo è morto. Per questo motivo, il pm ha deciso di chiudere la camera ardente allestita nella sala consiliare del municipio. Ed è stato rinviato il funerale fissato nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre alle 16 alla chiesa parrocchiale di San Biagio di Corsano.

Il lutto ha molto scosso sia il mondo politico salentino sia il comune di poco più di cinquemila anime. Anche perché il primo cittadino era stato rieletto a giugno per la terza volta alla guida del paese con un consenso di 1.955 voti, pari al 57,93%. Medico odontoiatra nella vita di tutti i giorni, Raona aveva 64 anni e guidava la lista civica "Corsano Futura".

Raona lascia la moglie Dora, i figli Pierluigi, Angelo ed Edoardo. Entro poco sarebbe diventato nonno di altri due nipoti. In città è stato proclamato il lutto cittadino per oggi e domani. Il vice sindaco Francesco Caracciolo ha motivato la scelta riportando in una nota che: "Il triste evento ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità si è ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari anche in forma pubblica ed istituzionale".

Appresa la notizia, la presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, insieme al vicario Michele Sperti, "a nome degli organi dell'associazione e dei sindaci della Regione", hanno espresso "la più sincera vicinanza e il profondo cordoglio alla famiglia del sindaco Biagio Raona all'amministrazione comunale e all'intera comunità di Corsano, colpita dalla tragica e improvvisa perdita".

Nella nota dell'Anci si legge anche che Raona "si è sempre distinto per l'impegno e la dedizione verso il proprio territorio, lavorando con passione e grande spirito di servizio". Al dolore si sono uniti anche sindaci di altri comuni come Tiggiano, Montesano Salentino e Trepuzzi, oltre all'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" di cui Raona è stato presidente e a M5S e FdI locali. Il presidente provinciale del partito di governo, Saverio Congedo, ha sottolineato "le elevate doti umane e politiche".

Un messaggio arriva anche dalla parrocchia di Santa Sofia di Corsano: "Eleviamo una preghiera unanime di suffragio per l'anima del nostro fratello Biagio Raona, sindaco della nostra città. Ci stringiamo con affetto ai familiari colpiti da questo lutto improvviso".