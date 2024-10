Incollano numeri vincenti sul gratta e vinci, si assegnano premio da 10 milioni e vanno dal notaio, 3 indagati

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Di fronte a un biglietto del gratta vinci quasi vincente ma senza alcun premio, tre amici hanno pensato di raddrizzare un po' la loro sorte con un accorgimento casalingo e cioè incollando i due numeri mancanti per la combinazione vincente. Una trovata che pensavano riuscita tanto da presentarsi persino da un notaio. La loro ingordigia, però, gli ha giocato un brutto scherzo perché i tre non avevano falsificato un tagliando qualunque ma addirittura uno che assegnava loro il premio massimo da ben 10 milioni di euro che ha fatto scattare tutti i controlli del caso che li hanno smascherati.

L'assurda vicenda, ricostruita dalla Gazzetta del Mezzogiorno, vede come scenario la Puglia e come protagonisti tre scommettitori delle province di Taranto e Brindisi finiti sotto inchiesta e ora a processo con l'accusa di falso in concorso, ricettazione e tentata truffa. Si tratta di un 51enne di Martina Franca e due uomini di Ceglie Messapica di 46 e 47 anni che avevano pensato di aver trovato il metodo per cambiare vita e invece sono finiti nel mirino della legge che ora potrebbe cambiare la loro esistenza ma in maniera diametralmente opposta a quanto speravano.

Secondo le carte del Tribunale pugliese, riportate dal quotidiano, il loro sarebbe stato un tentativo alquanto maldestro visto che la commissione incaricata di controllare le vincite della Lotteria ha capito subito che si trattava di un biglietto contraffatto durante gli accertamenti e ha provveduto a segnalare i tre alle forze dell'ordine.

In pratica il biglietto prevede la vincita quando i numeri stampati corrispondono con quelli che appaiono una volta grattata la striscia argentata. Di fronte alla mancata corrispondenza dell'intera sequenza, i tre avrebbero sostituito i due numeri rimanenti della sezione speciale assegnandosi il premio da 10 milioni di euro.