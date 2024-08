video suggerito

Incidenti in montagna: alpinista riminese muore in Trentino, donna tedesca perde la vita nel bellunese Un alpinista 62enne ha perso la vita per cause in via di accertamento a Cima Payer, in Trentino. Poco prima una donna tedesca è precipitata in un dirupo sul Passo delle Farangole, in provincia di Belluno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non accennano a diminuire gli incidenti in alta montagna, ormai diventati purtroppo una triste costante non solo nei fine settimana invernali a causa delle valanghe, ma anche in quelli estivi.

In Trentino oggi un alpinista 62enne residente nel riminese, le cui generalità non sono state ancora rivelate, ha perso la vita per cause in via di accertamento a Cima Payer. L'incidente è avvenuto nella zona compresa tra il Corno di lago Scuso e il ghiacciaio del Pisgana nel gruppo dell'Adamello. Le squadre del Soccorso alpino e della Guardia di Finanza hanno recuperato la salma nel pomeriggio.

Altri due drammatici incidenti si sono verificati sulle montagne bellunesi. Un'escursionista di nazionalità tedesca è morta dopo essere precipitata mentre stava percorrendo il tratto dell'Alta via numero 2, sotto il Passo delle Farangole verso il Rosetta, in Valle delle Comelle a Canale d'Agordo. L'allarme è stato lanciato stamattina dal compagno d'escursione della vittima. La donna, dicono i soccorritori, era inciampata, cadendo da un salto di roccia e sparendo alla vista dell'uomo poco prima della Torcia. L'escursionista è precipitata dal sentiero per oltre 300 metri, fin alla base della parete.

Sono invece gravi le condizioni di un ciclista che, scendendo in e-bike insieme alla figlia la strada militare che da Fodara, nel Bellunese, porta a Campocroce e Ra Stua, all'altezza delle serpentine ha perso il controllo della bici, uscendo da un tornante e precipitando per oltre 50 metri, l'allarme lanciato attorno alle 11 da alcuni passanti. L'infortunato, un 64enne feltrino, raggiunto da una squadra del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza, è stato poi preso in carico dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso di Falco 2, sbarcati nelle vicinanze. Posizionato sulla barella e issato a bordo con un verricello di 60 metri, è stato trasportato all'ospedale di Belluno a causa del possibile politrauma riportato.