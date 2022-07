Incidente tra Ostuni e Ceglie Messapica, muore ragazza di 21 anni: il corpo sbalzato nelle campagne Drammatico incidente stradale all’alba di oggi tra Ostuni e Ceglie Messapica: la vittima è una ragazza di 21 anni il cui cadavere è stato ritrovato nella campagna.

A cura di Chiara Ammendola

(foto GazzelladelSud)

La sua auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. È morta così la ragazza di 21 anni vittima di un drammatico incidente avvenuto questa mattina all'alba lungo la strada che collega Ostuni a Ceglie Messapica nel Brindisino.

L'incidente questa mattina all'alba

L'allarme è scattato poco l'alba di oggi giovedì 14 luglio quando è stato chiesto l'intervento del 118 per un incidente. Lo schianto è avvenuto all'altezza di contrada Traetta, in agro di Ostuni, lungo la strada provinciale che collega la città bianca con Ceglie Messapica.

Quando sono giunti i mezzi di soccorso sul posto però per la giovane alla guida, una ragazza di 21 anni, non c'era ormai più nulla da fare. L'auto a bordo della quale viaggiava, una Smart si è praticamente accartocciata dopo lo schianto sbalzando il corpo della giovane nelle vicine campagne.

L'auto finita fuori strada si è schiantata contro un muro

Sull'incidente stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Fasano che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. Lungo la strada provinciale sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada che è stata chiusa al traffico.

Al momento sembra che non vi siano altre auto coinvolte e che la giovane sia finita fuori strada per poi schiantarsi contro un muro probabilmente dopo aver perso il controllo della vettura. Come riportato dalla stampa locale la ragazza è figlia di un noto professionista del posto.