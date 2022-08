Incidente sulla A11, motociclisti sbalzati dopo tamponamento vengono uccisi da auto in corsa Tragico incidente sulla A11 durante la notte: Eleonora Franchi ed Emanuele Corucci, due fidanzati di 45 e 47 anni, sono morti sul colpo dopo un violentissimo tamponamento. I due stavano tornando a casa a bordo di una motocicletta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Eleonora Franchi ed Emanuele Corucci, da Facebook

Tragico incidente sulla A11, nei pressi di Montecatini, durante la notte tra il 7 e l'8 agosto. Un'auto ha tamponato a tutta velocità una moto Harley Davidson, tra Chietina Uzzanese e Altopascio in direzione mare. L'impatto violentissimo tra i due veicoli è stato fatale per Eleonora Franchi, una donna di 45 anni, e il suo fidanzato 47enne Emanuele Corucci. I due viaggiavano a bordo della moto ed erano di ritorno da una serata trascorsa in compagnia.

Secondo quanto verificato dalle forze dell'ordine, i due sono stati sbalzati sull'asfalto e travolti da un'altra vettura di passaggio.

Le cause del tamponamento sono ancora tutte da accertare. Saranno le forze dell'ordine a indagare ulteriormente su quanto accaduto durante la notte. Per il momento gli agenti hanno ricostruito una prima dinamica della tragedia: secondo quanto accertato, i due stavano tornando a casa a bordo della motocicletta quando un veicolo li ha tamponati.

I due sono caduti rovinosamente dal mezzo e sono stati travolti da una terza macchina di passaggio. La Harley Davidson, invece, è rimasta incastrata sotto le ruote della prima auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per i due non vi è stato purtroppo nulla da fare. I sanitari del 118 hanno solo potuto accertare il decesso della coppia.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno provveduto a rendere nuovamente percorribile il tratto autostradale dove si è verificato il tragico incidente. Secondo quanto reso noto dai soccorritori, i due fidanzati sarebbero morti sul colpo a causa delle ferite riportate dopo il violento impatto sull'asfalto.

Sconvolti parenti e amici della coppia. Il 47enne era originario di Cecina, mentre la compagna era nata a Pisa. I due si erano conosciuti qualche anno fa, dopo la fine delle loro precedenti relazioni. Entrambi avevano dei figli.