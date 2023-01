Incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un camion in un’officina a Lamezia Terme Un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è morto questa mattina in un’officina di Lamezia Terme mentre effettuava una riparazione. Un camion lo ha schiacciato provocandogli le ferite mortali.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Si chiamava Felice Costanzo l'uomo di 54 anni rimasto schiacciato da un camion in un'officina a Lamezia Terme. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina all'interno di un'officina. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito finora, la vittima, un operaio 54enne originario proprio della cittadina in provincia di Catanzaro, stava lavorando in un'officina autorizzata Iveco a Lamezia Terme, quando è avvenuto l'incidente. Un camion gli è piombato addosso mentre l'uomo era alle prese con una riparazione: il peso del mezzo lo ha schiacciato provocandogli delle ferite gravissime.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza, ma viste le condizioni dell'uomo è stato richiesto in supporto un elisoccorso. Purtroppo però l'operaio non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale di Catanzaro, ma è morto a bordo dell'elimbulanza. Le indagini dei carabinieri mirano a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per il coordinamento dell'attività investigativa, c'é il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.