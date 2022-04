Incidente in cantiere sulla A14, morto operaio di 41 anni investito da un’auto mentre lavorava Un operaio di 41 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere sulla A14, nel Ravennate. L’uomo, impegnato in alcune operazioni di manutenzione sul tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, è stato investito da un auto ed è morto per le gravi ferite riportate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio di 41 anni è morto nel pomeriggio dopo essere stato investito da un auto mentre lavorava in un cantiere autostradale sulla A14 nel Ravennate. L'uomo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio si trovava nei pressi dell'area di servizio Sant'Eufemia, in corsia Nord, quando una vettura in uscita dalla vicina stazione di carburanti lo ha travolto intorno alle 16.30. L'uomo è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari in ambulanza. Il cantiere era stato regolarmente segnalato. Intercettato dalle forze dell'ordine, il conducente della vettura ha dato esito negativo all'alcol test.

L'operaio era impegnato in alcune operazioni di manutenzione stradale presegnalate sui pannelli a messaggio varabile oltre che sul luogo dei lavori con appositi sistemi di segnalazione. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Il traffico ha continuato a transitare su due corsie senza interruzioni secondo quanto riporta il Resto del Carlino. Il 41enne è stato investito nel tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo. Non sono ancora state rese note informazioni sulla sua identità. Sono da appurare le dinamiche dell'incidente che ha provocato la morte dell'uomo. Saranno i futuri accertamenti e la testimonianza del guidatore fermato a chiarire cosa possa essere accaduto intorno alle 16.30 di oggi sulla A14.

