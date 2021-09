Incidente in autostrada tra Mirano e Dolo: muore un bambino. Un’altra minore gravemente ferita Grave incidente automobilistico in autostrada tra Mirano e Dolo. Un bambino è morto nel violento tamponamento tra due vetture. Le dinamiche dell’incidente sono ancora tutte da accertare. Ferita anche una seconda minore di nazionalità tedesca che viaggiava con il piccolo poi deceduto sul colpo. Indagano le forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un grave incidente avvenuto sull'autostrada A57-Tangenziale di Mestre, in direzione Milano. Due automobili sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento per cause che devono ancora essere accertate dalle forze dell'ordine. A bordo di uno dei due veicoli viaggiava un bambino, purtroppo morto nello scontro. Poco dopo le 20.00 di venerdì 3 settembre, le due automobili viaggiavano sul tratto di strada che intorno alle 18.00 dello stesso giorno era stato interessato da lunghe code dovute a un'incidente avvenuto sulla A4 che fortunatamente non ha provocato feriti. Qualche ora dopo il primo sinistro stradale che ha causato lunghe code anche su tratti autostradali vicini, la situazione è tornata alla normalità, permettendo al traffico di defluire come sempre. Proprio in questo contesto si è verificato il secondo incidente delle 20.00. Le due macchine sono rimaste coinvolte in un tamponamento le cui cause sono ancora sconosciute. Attualmente sulle dinamiche indagano le forze dell'ordine, già intervenute sul posto per i primi controlli del caso.

Nel violento impatto la cui dinamica è ancora interamente da verificare nelle prossime ore, è deceduto un bambino. L'altra minore in auto con lui è rimasta invece gravemente ferita, ma è stata portata in ospedale per tutte le cure del caso. Non si hanno ulteriori notizie sul suo attuale stato di salute: i medici mantengono il massimo riserbo sulla situazione. I due piccoli, di nazionalità tedesca, si trovavano in vacanza in Italia con i genitori. Sul posto è intervenuta la Polstrada e una squadra dei vigili del fuoco. Al momento, a causa dei mezzi incidentati ancora in carreggiata e delle operazioni di soccorso effettuate tempestivamente dal 118, la strada è bloccata. Si consiglia l'uscita a Milano-Dolo per chi viaggia verso Milano.