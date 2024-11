Incidente Campobasso, scontro tra auto: morta 17enne. Sui social scriveva: “L’importante è tornare a casa”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale sabato notte a Campobasso. Una ragazza di 17 anni è morta in seguito allo scontro frontale tra due auto che si è verificato sul viadotto Ingotte, in territorio di Ripalimosani. La giovane si trovava in macchina, una Peugeout, con il fidanzato, che era alla guida, quando per cause in via di accertamento ha impattato contro un'altra vettura che stava procedendo in direzione opposta.

Per la vittima, originaria di Trivento ma residente a San Salvo, non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell'impatto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, mentre il fidanzato, poco più che maggiorenne, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. La sua prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo vita. Illesa, miracolosamente, la conducente dell'altra auto, distrutta dall'impatto. Lo scenario apparso agli occhi dei soccorritori è stato terribile.

Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e 118. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, sembra che la carreggiata del viadotto fosse particolarmente scivolosa a causa della nebbia presente fino a poco prima dello scontro.

Sul profilo TikTok aveva pochi video, uno dei quali insieme al fidanzato. A lui ha indirizzato un messaggio qualche giorno fa quando, probabilmente scossa per la morte di Santo Romano, il 19enne ucciso a Napoli per una scarpa sporcata, aveva lanciato un monito: "Quando esci fai attenzione e non pestare mai le scarpe a nessuno e se qualcuno le dovesse pestare a te, non reagire male. Sorridi sempre, che quando torni a casa te le pulisco io. L'importante è tornare a casa".