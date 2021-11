Inchiesta Bibbiano, lo psicoterapeuta Claudio Foti condannato a quattro anni È stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta a processo con rito abbreviato per la vicenda degli affidi illeciti della Val d’Enza. È questo l’esito della prima sentenza del processo legato ai fatti di Bibbiano e all’inchiesta Angeli e Demoni.

A cura di Chiara Ammendola

È stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta gestore della Onlus Hansel e Gretel a processo con rito abbreviato per la vicenda degli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d'Enza. È questo l'esito della prima sentenza, denominata Angeli e Demoni, sui fatti di Bibbiano e i bambini tolti alle loro famiglie per poi essere dati in affido. Sotto inchiesta gli operatori dei servizi sociali della Val d’Enza tanti altri professionisti accusati di aver attestato abusi sessuali mai avvenuto in modo da allontanare i bambini dalle proprie famiglie e darli in affido ad amici e conoscenti. Il sindaco di Bibbiano

Andrea Carletti è stato invece rinviato a giudizio per abuso d'ufficio ma prosciolto dalle accuse di falso.

Il pm Valentina Salvi aveva chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e la condanna per i due imputati, lo psicologo Claudio Foti, gestore della Onlus Hansel e Gretel finita al centro dello scandalo, e l'assistente sociale Beatrice Bennati, che hanno scelto i rito abbreviato. I reati contestati nell'indagine sono, a vario titolo, peculato d'uso, abuso d'ufficio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, falsa perizia anche attraverso l'altrui inganno, frode processuale, depistaggio, rivelazioni di segreto in procedimento penale, falso ideologico in atto pubblico, maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni dolose gravissime, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Claudio Foti, oggi 70enne, è finito a processo con le accuse di frode processuale e lesioni per la psicoterapia praticata su una tredicenne, "con modi suggestivi", secondo l’accusa "radicando in lei la convinzione di essere stata abusata dal padre e dal socio" e causandole "disturbi depressivi". Coinvolto invece nel reato di abuso d’ufficio anche il sindaco di Bibbiano, il democratico Andrea Carletti. Beatrice Bennati invece doveva rispondere dell'accusa di violenza privata consumata e tentata: avrebbe costretto una madre a rinunciare a trascorrere con la figlia le vacanze di Natale 2018, dopo aver ravvisato un presunto rischio di abusi da parte del compagno della donna. Tra i 155 testimoni citati dall'accusa, oltre agli investigatori dei carabinieri che hanno seguito l'indagine, il giornalista-scrittore Pablo Trincia, la direttrice della fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato Elena Buccoliero, l'ex giudice minorile di Bologna Francesco Morcavallo, il direttore generale dell'Ausl di Reggio Emilia Fausto Nicolini. 48 sono invece le parti offese, tra cui l'Unione dei Comuni Val d'Enza, i Comuni di Gattatico e Montecchio, ministero della Giustizia e Regione Emilia-Romagna.