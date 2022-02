Incendio lo sorprende in casa a Noto, Vicenzo muore carbonizzato a 32 anni La vittima è Vincenzo Blanco, probabilmente stordito dalle esalazioni prima di essere aggiunto dalle fiamme in casa sua a Noto, nel Siracusano.

A cura di Antonio Palma

Sorpreso in casa nel sonno dalle fiamme di un incendio improvviso che hanno distrutto la sua abitazione fino ad arrivare al suo letto avvolgendolo, Così è morto in maniera tragica Vincenzo Blanco, un uomo di 36 anni trovato carbonizzato nella sua abitazione a Noto, in provincia di Siracusa. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì nel pieno centro storico della cittadina siciliana. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme dopo aver visto fiamme e fumo uscire dalla casa ma all’arrivo dei primi soccorsi per il trentaduenne ormai non c’era più nulla da fare. Quando i vigili del fuoco son rifusiti a spegnere le fiamme e a entrare Vincenzo Blanco era già morto e non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

L’uomo probabilmente è stato stordito dalle esalazioni prima di essere aggiunto dalle fiamme ma sarà l’esame cadaverico, già disposto dalla magistratura, a dare ulteriori certezze sulla dinamica della tragedia. Secondo i primi rilievi di polizia e pompieri in casa, infatti, pare che la vittima abbia tentato di alzarsi e scappare prima di perdere i sensi. Il corpo senza vita di Vincenzo Blanco è stato rivenuto al primo piano dell’abitazione in cui viveva anche il fratello minore che non era presente al momento dei fatti. L’immobile, completamente distrutto dall'incendio, è stato posto sotto sequestro e le indagini per capire cosa sia accaduto proseguono ma, dai primi accertamenti, gli inquirenti sono propensi a ritenere si sia trattato di una tragica fatalità. Si ipotizza un guasto a qualche elettrodomestico o una sigaretta accesa. La tragica morte di Vincenzo Blanco ha sconvolto la comunità locale dove tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio dei amici e conoscenti che lo descrivano come un bravissimo ragazzo.