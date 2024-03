Incendio le sorprende nel sonno in casa: badante muore con l’anziana che cercava di salvare Il dramma nella notte in un’abitazione del comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. Le due donne morte nel rogo sono una pensionata di 91 anni e una donna di 64 anni di nazionalità ucraina che era la badante della pensionata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Dramma nella notte scorsa in un’abitazione del comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, dove due donne sono morte tragicamente in un incendio divampato in casa e che non ha dato loro scampo. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, intorno alle 4,30 del mattino, quando i vicini hanno lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto, in località San Giovanni alla Vena, in poco tempo sono accorse le prime squadre dei vigili del fuoco di Pisa che hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’edificio ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per le due vittime. Le due donne morte nel rogo sono una pensionata di 91 anni residente nell’abitazione e una donna di 64 anni di nazionalità ucraina che era la badante della pensionata e l’accudiva anche di notte.

La scoperta della tragedia, con i due cadaveri in casa, è avvenuta solo quando i pompieri sono riusciti a entrare e ad arrivare fino alla camera da letto della pensionata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso delle due donne.

Sul fatto indagano ora i carabinieri, accorsi sul posto con i servizi di emergenza. Dai primi rilievi effettuati dai pompieri, però, non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente. Dalle prime analisi sul luogo dei fatti, pare che le fiamme si siano originate proprio dalla camera da letto dove dormiva la donna più anziana.

L’ipotesi più probabile al momento ipotizza che ci sia stato un corto circuito da una stufa elettrica che era nella camera dell'abitazione di Vicopisano ma le indagini proseguono. Secondo quanto ricostruito finora, le fiamme e il fumo avrebbero sorpreso le due donne nel sono ma la badante si sarebbe accorta dell’incendio e avrebbe cercato di salvare la 91enne allettata ma è stata sopraffatta a sua volta dal fumo sprigionato dall’incendio ed è morta.